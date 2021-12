Wall Street Terkoreksi Sepekan, Nasdaq Minus hingga 3%

Sabtu, 18 Desember 2021 | 08:00 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Pasar modal AS kembali ditutup melemah pada perdagangan Wall Street, Jumat (17/12/2021). Pengetatan kebijakan moneter dan pandemi yang tidak kunjung selesai menjadi sentimen negatif pasar.

Dow Jones Industrial Average turun 1,48% ke 35.365,44. S&P 500 turun 1,03% ke 4.620,64. Nasdaq turun 0,07% ke 15.169,68.

Dalam sepekan Dow Jones menyusut 1,7%, S&P 500 turun 1,9%, dan Nasdaq terkoreksi 3%.

Pada Jumat, sektor keuangan S&P meyusut koreksi hingga 2,3%, terdalam dibanding sektor-sektor lain. Goldman Sachs turun 4%, sementara Bank of America dan JPMorgan masing-masing melemah 2% lebih.

Microsoft turun 0,3% sehingga terkoreksi tajam 5,5% dalam sepekan. Alphabet dan Apple turun lebih dari 4% pekan ini.

Saham emiten kendaraan listrik Rivian melemah 10% lebih setelah perusahaan mengatakan target produksi 2021 meleset.

Produsen vaksin Moderna dalam sepekan menguat 14,7% sementara Pfizer naik 12,7%.

The Federal Reserve, Rabu lalu, memberi sinyal akan mempercepat tapering stimulus dan mengakhiri era kebijakan moneter longgar yang dilakukan sejak awal pandemi.

Bank sentral AS itu akan mempercepat laju tapering. Stimulus dipangkas dari US$ 120 miliar pada November, menjadi US$ 90 miliar pada Desember, dan US$ 60 miliar pada Januari dan seterusnya. Dengan demikian laju tapering dinaikkan dari US$ 15 miliar per bulan menjadi US$ 30 miliar.

Setelah laju tapering selesai, sekitar bulan Maret-Mei, the Fed akan mulai menaikkan suku bunga.

Sumber: CNBC.com