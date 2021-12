AKR Land Komitmen Terapkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sabtu, 18 Desember 2021 | 20:07 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Konsistensi pengembangan bisnis PT AKR Land Development (AKR Land) yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mendapat pengakuan dan penghargaan kelas internasional. AKR Land membuktikan komitmen tersebut dengan menyabet tiga penghargaan bergengsi dalam ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2021.

Chief Executive Officer AKR Land, Thomas Go sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh even yang bertujuan untuk mengapresiasi industri properti dan real estate di Indonesia. Dirinya menyampaikan, AKR Land sangat komit dalam pengembangan proyek dan bisnis yang berpatokan pada konsep sustainable development dan ESG (environment social and good governance).

"Pengembangan perusahaan dengan model sustainable development dan ESG merupakan nilai tambah tersendiri bagi perseroan. Dengan added value ini kami dapat memberikan dampak positif pada agenda pembangunan nasional dan pembangunan global yang inklusif dan multidimensi,” jelas Thomas dalam keterangan persnya, Sabtu (18/12/2021).

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, poin-poin penting pembangunan berkelanjutan tersebut, telah menjadi corporate culture bagi AKR Land. "Konsep pembangunan properti kami adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan serta memiliki dampak postif bagi komunitas dan lingkungan,” lanjutmya.

AKR Land sendiri adalah holding dari anak-anak perusahaan seperti PT Wenang Permai Sentosa di Manado, PT AKR Surabaya Land Corporindo, serta puluhan anak perusahaan lainnya. Bersama anak-anak perusahaan tersebut, AKR Land mengembangkan proyek-proyek residensial, commercial dan resort.

Adapun proyek-proyek yang dikembangkan oleh AKR Land atara lain AKR Gallery West Residences, kawasan hunian mixed use development setinggi 36 lantai, terdiri dari 354 unit apartmen, dibangun dengan konsep superblock modern. Di proyek ini juga terdapat Sky Home AKR Gallery West Residences, yang dikonsep sebagai luxury town house.

Kemudian, proyek AKR Grand Kawanua International City Manado, proyek kota satelit terbesar di Manado. Di kawasan seluas 180 hektare (ha) ini AKR Land Development mengembangkan hunian berkelas, hingga fasilitas commercial area, mal, golf course dan hotel.

Proyek selanjutnya adalah AKR Grand Estate Marina City Gresik, kota satelit yang dikembangkan seluas 800 hektare (ha) di Gresik, Jawa Timur. Dengan konsep kota Satelit Grand Estate Marina City, Gresik meliputi residential, commercial area, universitas, rumah sakit, hotel, dan pusat perbelanjaan.

