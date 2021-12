Capai 9,5 Juta Investor, Bursa Kripto Segera Meluncur Akhir Tahun

Minggu, 19 Desember 2021 | 11:13 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Kehadiran bursa kripto di Tanah Air akan terwujud sebentar lagi. Pasalnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Indonesia (Bappebti) sudah mengadakan fit and proper test kepada calon dewan komisaris dan calon direksi bursa kripto, pada akhir November lalu.

"Bursa untuk kripto sedang dalam proses verifikasi administrasi dan teknis," kata Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak dalam Bappebti, bahwa bursa kripto akan diluncurkan sesuai target Bappebti yakni di tahun 2021. Apalagi, struktur manajemen bursa yang akan menaungi perdagangan bitcoin dsb (aset kripto atau aset digital) di Tanah Air tersebut saat ini sudah terbentuk.

”Fit and proper test sudah, nama komisaris dan direksi sudah pegang, tapi belum diumumkan karena mungkin tertutup. Tinggal tunggu launching-nya. Komisaris dan direksi terbentuk, tinggal perangkat lunak dan kantornya di mana, baru launching. Ini kan penuh regulasi, tidak seperti buat kantor biasa, regulasi jalan. Minggu terakhir di Desember,” ujarnya.

Bursa kripto, lanjut Ibrahim akan berdiri independent dan hal tersebut sesuai dengan yang tertuang di peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2021.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist mengatakan, tahap fit and proper test merupakan langkah signifikan untuk menuju finalisasi sebelum Bappebti memberikan persetujuan untuk bursa aset kripto. Tahapan tersebut menunjukkan kesiapan pembentukan bursa aset kripto dari sisi pemenuhan SDM. Nantinya, setelah jajaran komisaris dan direksi telah dinyatakan lolos, maka Bappebti tinggal memenuhi hal-hal lainnya.

Sementara itu, Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) dan Digital Future Exchange (DFX) yang mendaftarkan diri sebagai salah satu calon bursa kripto juga belum bisa memberi konfirmasi lebih lanjut. Research & Development Manager ICDX Jericho Biere mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bappebti terkait bursa kripto ini.

Direktur Utama BBJ atau Jakarta Future Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang mengaku, pihaknya sejauh ini sudah sangat siap apabila bursa kripto DFX boleh beroperasi. “Harapannya semoga cepat dapat izin dan segera beroperasi. Kami sudah siap,” ungkapnya.

Sebab, keberadaan bursa kripto di dalam negeri juga bisa mencegah terjadinya arus modal keluar (capital outflow) untuk bertransaksi di bursa sejenis di luar negeri.

"Ini terobosan yang sangat signifikan. Ini juga akan membantu mempercepat perputaran ekonomi di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada era digital ini, permintaan instrumen investasi berupa aset kripto akan terus berkembang," papar dia.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid pun menyambut baik rencana Bappebti yang akan mengatur perdagangan aset kripto. Karena selain kapitalisasinya besar, juga supaya perdagangannya tidak liar dan ada kejelasan perlindungan terhadap konsumen dan investor.

"Pemerintah perlu hati-hati mensikapi masalah kripto. Sebab ini industri paling buble selama ini. Kalau resmi ada bursa nanti harus menguatkan consumer protection karena underlying transaction benar-benar mengkhawatirkan. Karena bisa dipastikan memang fundamental bisnisnya tidak ada. Benar-benar hanya bisnis isu dan gaya hidup saja. Sebenarnya agak takut dalam konteks stabilitas ekonomi. Tapi, yang penting edukasi tentang karakter industri ini dan perlindungan konsumennya," tegasnya.

Tren Meningkat

Tren investasi aset kripto di tahun 2022 diyakini akan makin cemerlang yang diikuti oleh bertambahnya jumlah investor. Sehingga menghasilkan bukti bahwa transaksi aset kripto di Indonesia penuh potensi kedepannya dan bisa memperkuat ekonomi nasional, khususnya di sektor ekonomi digital.

COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda mengungkapkan, tahun 2022 akan menjadi tahun yang gemilang dan penuh semangat buat Tokocrypto. Perusahaan bahkan melihat ada potensi besar dalam peningkatan perdagangan aset kripto. Menurut data, selama tahun 2020-2021, perdagangan aset kripto terlihat meningkat sangat pesat. Tidak hanya dari volume perdagangan, jumlah investor aset kripto di Indonesia juga diproyeksikan akan meningkat drastis.

”Di Tokocrypto sendiri, tahun 2020-2021 volume transaksi harian meningkat hingga lebih dari US$ 120 juta dibandingkan dengan tahun 2019-2020 yang hanya US$ 2 juta,” sebut Manda biasa dia disapa.

Berdasarkan data Bappebti, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai angka 9,5 juta investor per Oktober 2021. Sementara, transaksi investasi kripto di Indonesia tembus Rp 478,5 triliun per Juli 2021 atau naik 5 kali lipat. Sedangkan, nilai transaksi di pasar kripto Indonesia rata-rata bisa capai Rp 1,7 triliun per hari.

Lebih lanjut, Manda yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) menyatakan, semakin berkembangnya industri kripto harus diikuti oleh proses legitimasi yang lebih baik lagi. “Perlu perlindungan terhadap investor aset kripto di Indonesia yang populasinya terus bertumbuh. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama mengkonsepkan berbagai aturan untuk mencegah aset kripto disalahgunakan,” tegasnya.

Dengan pertumbuhan yang cukup masif ini, diakuinya salah satu yang ditargetkan adalah hadirnya bursa kripto di Indonesia. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung hal ini karena dengan adanya bursa kripto akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di aset kripto, serta menciptakan iklim ekosistem aset kripto yang matang. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa aset kripto menjadi salah satu instrumen investasi yang diakui dan potensial bagi pemerintah.

Jika melihat dari peraturan Bappebti terkait bursa aset kripto, dinyatakan bahwa perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan oleh Bappebti. Namun sebaiknya, bursa aset kripto sebaiknya berdiri independen dan tidak terafiliasi dengan exchange tertentu.

“Mudah-mudahan, ketika pasar bursa hadir, kripto akan menjadi model atau sumber dana baru bagi perekonomian yang masuk ke sektor riil. Sehingga kripto dapat memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan,” ungkap Manda.

Terkait kripto yang masih dianggap pro-kontra, Manda mengaku, menghormati perkembangan pro-kontra terkait aset kripto di Indonesia. Sesuai hukum yang berlaku aset kripto tetap diperdagangkan sebagai komoditi, jadi bukan sebagai mata uang atau cryptocurrency.

Senada, PT Pintu Kemana Saja yang dikenal dengan nama brand Pintu, platform jual beli dan investasi aset crypto yang berfokus pada mobile juga telah diunduh hingga 2 juta kali dengan pengguna aktif mencapai lebih dari 700.000 di penghujung tahun 2021. Hal tersebut kata Founder & CEO Pintu Jeth Soetoyo membuktikan bahwa aset kripto makin digemari.

“Kami menyambut baik rencana kehadiran bursa untuk aset crypto di Indonesia karena memang komitmen pemerintah bersama-sama dengan pelaku di industri ini tentu untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada para investor aset kripto. Namun memang kehadiran bursa khusus perdagangan aset kripto pasti memiliki beberapa tantangan, diantaranya dari segi asuransi dan edukasi,” ucapnya.

Jeth menilai, industri cryptocurrency beserta adopsi, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi blockchain di Indonesia baru memasuki tahap awal. Karena banyak sekali manfaat yang ditawarkan oleh aset kripto dan teknologi blockchain. “Kami sangat optimistis jumlah investor aset kripto di Indonesia akan bertumbuh sangat pesat, dan semakin banyak institusi yang mulai memanfaatkan teknologinya,” ungkap dia.

Sumber: Investor Daily