P3I Dorong Digitalisasi Industri Periklanan di Jatim

Minggu, 19 Desember 2021 | 23:19 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur terus mendorong digitalisasi periklanan di Jatim melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menguasai teknologi dan digitilasasi.

Saat ini, baru 10% dari total 65 perusahaan periklanan di Jatim yang menguasai digitalisasi periklanan dan menyebabkan pangsa pasarnya tergerus, apalagi pandemi Covid-19 membuat sebagian gulung tikar.

Ketua P3I Jatim Haries Purwoko mengungkapkan sejak 4 tahun lalu kondisi periklanan di Jatim sebenarnya mulai lesu karena terimbas distribusi iklan digital, dan kondisinya semakin parah setelah terimbas pandemi dalam dua tahun terakhir. Bahkan, beberapa perusahaan periklanan mulai gulung tikar dan memilih usaha lain.

"Era digital sudah tidak bisa dihindari. Kita harus bisa berinovasi dan berkolaborasi. SDM periklanan harus terus ditingkatkan, khususnya tentang teknologi dan digitalisasi," ujar Haries pada sarasehan “Saatnya Berlari Setelah Pandemi” dalam Konperda XIII P3I Jatim di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Sabtu (18/12/2021).

Haries yang terpilih lagi sebagai Ketua P3I Jatim periode kepengurusan 2021-2025 menjelaskan, peningkatan SDM periklanan bisa diwujudkan melalui pelatihan teknologi digital kepada anggota P3I Jatim, mengingat saat ini pemahaman mereka tentang digitalisasi masih cukup rendah.

"Dari 65 perusahaan periklanan hanya 10% yang melek teknologi digital. Umumnya mereka bergerak di outdoor atau out of home advertising dan termasuk pemain lama. Padahal, di era 4.0 format periklanan sudah berubah dan harus segera disikapi perkembangan yang sangat pesat ini agar bisnis tidak tertinggal. Disitulah perlunya pelatihan teknologi digital," paparnya.

Potensi Iklan Luar Ruang

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen P3I Pusat, Hery Margono mengungkapkan bahwa saat ini, kinerja industri periklan mengalami stagnasi, padahal dalam kondisi normal belanja iklan dalam setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan sebesar dua digit. Tahun ini belanja iklan secara nasional sebesar Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun per tahun. Dari alokasi belanja periklanan tersebut, terbesar diserap oleh televisi sekitar 60%, disusul digital sebesar 20% dan bilboard atau out of home advertising sebesar 15% dan sisanya cetak serta radio.

"Digital ini naiknya cukup tajam. Selain karena harga lebih murah, juga terukur. Siapa yang melihat dan siapa yang like, itu bisa terlihat," kata Hery.

Meski demikian, Hery menampik jika digitalisasi adalah teknologi yang mematikan industri periklanan, karena sebenarnya ada ruang untuk berkolaborasi antara industri periklanan dengan teknologi digital untuk menciptakan inovasi. Yakni, kolaborasi antara out of home advertising dengan digitalisasi untuk menciptakan inovasi, apalagi dengan tren eco friendly advertising yang tentunya akan lebih dahsyat dan mampu mengerek kinerja industri periklanan kembali bangkit.

"Sebenarnya iklan di luar ruangan masih diperlukan karena memiliki stopping power yang kuat untuk membangun persepsi,. Dan iklan luar ruangan ini menjadi basis industri periklanan daerah," tandas Hery.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengutarakan bahwa pelaku periklanan harus melihat pada kebiasaan masyarakat pasca pandemi atau next normal. Karena pandemi telah mengubah pola mobilitas dan karakter masyarakat, digitalisasi semakin mengakar. Oleh karena itu, perubahan ini harus diantisipasi.

"Saya melihat teknologi digital bukan mematikan tetapi mengubah, bermetamorfosa. Bagaimana periklanan luar ruang atau outdoor advertising bisa memanfaatkan digital, seperti teknologi kecerdasan untuk mendeteksi siapa saja yang lewat di suatu titik atau lokasi," tutur Emil.

Selain itu, kata dia, pola perjalanan orang dan metode atau teknologi digital untuk inovasi outdoor advertising juga harus dipelajari agar semakin inovatif. Sehingga iklan luar ruangan itu tidak hanya selalu standar papan bilboard, banyak pola yang lebih menarik, termasuk mengintegrasikan augmented reality sehingga orang bisa berintegrasi dengan bilboard dan tidak hanya berhenti di satu titik.

"Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. Jika teknologi ini diterapkan maka akan mengubah tampilan iklan luar rungan menjadi sangat menarik,” terang Emil.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto berharap, indsutribusi periklanam bisa membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk UMKM dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) karena industri ini sangat strategis dalam mengubah persepsi masyarakat.

"Selama ini belum ada UMKM yang mampu beriklan karena biaya mahal. Untuk itu, saya akan meminta pemerintah untuk menggratiskan pajak iklan untuk produk UMKM sehingga ada ruang untuk mengkampanyekan produk dalam negeri," pungkas Adik.

Sumber: Investor Daily