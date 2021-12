Dukung Pertamina Go Global, Langkah PTK Diapresiasi

Senin, 20 Desember 2021 | 10:50 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Komitmen PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) mendukung Pertamina Go Global mendapat apresiasi dari BUMN Branding & Marketing Award 2021. Penghargaan peringkat gold pada kategori International Recognition dan peringkat silver pada kategori Global Brand and Marketing Strategy diserahkan langsung kepada Direktur Utama PTK Nepos MT Pakpahan pada malam penganugerahan BBMA 2021 di Hotel JW Marriott, Jakarta, baru-baru ini. Penghargaan The Best CMO Leadership & Teamwork juga diberikan kepada Direktur Pemasaran PTK, Arsono Kuswardanu.

"Memegang teguh visi untuk menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi dengan skala global, PTK akan selalu berupaya untuk hadapi tantangan dan perubahan dengan inovasi yang terus beradaptasi,” ucap Direktur Utama PTK Nepos MT Pakpahan dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Mengangkat tema Adaptive Through Collaboration in Order to Stay Relevant, ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh BUMN Track dan didukung DMID ini merupakan bentuk apresiasi bagi BUMN dan anak perusahaannya yang telah berinovasi membangun citra dan memasarkan produk perusahaan sesuai semangat Kementerian BUMN, yaitu dinamis, adaptif, progresif, kolaboratif, dan inovasi yang berorientasi pada masa depan.

Nepos mengatakan dalam upaya memperluas pangsa pasar dan meningkatkan skala bisnis di tengah kondisi pandemi, PTK menerapkan strategi untuk mampu bertahan, bertumbuh, dan tetap menghasilkan kualitas kinerja baik. "Core values AKHLAK merupakan fondasi penting dalam menjalankan bisnis di seluruh PTK Group mulai perencanaan, eksekusi, mengidentifikasi permasalahan, mencari solusi, mengambil keputusan, melakukan inovasi, sampai memastikan kualitas terbaik dalam menyediakan pelayanan kepada customer," kata dia.

Salah satu upaya penerapan AKHLAK yaitu melalui kolaborasi. Beberapa bentuk kerja sama secara global yang dilakukan oleh PTK adalah mengikuti forum internasional, menerima penawaran kerja sama dengan perusahaan asing seperti penyediaan peralatan, tenaga ahli, dan pembiayaan. Selain itu, PTK juga mempunyai joint venture bersama perusahaan asal Korea Selatan, Tong Yeong Tug Co. Ltd.

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) merupakan subsidiary dari PT Pertamina International Shipping yang berpengalaman dalam bisnis Pelayaran, Jasa Maritime, Kepelabuhanan dan Logistik dengan bisnis yang didukung area kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: Investor Daily