Gandeng Kehati, BEI Resmi Luncurkan 2 Indeks ESG Baru

Senin, 20 Desember 2021 | 12:43 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Alfaruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan 2 indeks ESG (environmental, social, and governance) baru yakni ESG Sector Leaders IDX Kehati dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Peluncuran kedua indeks tersebut bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Kerja sama peluncuran dua indeks ESG baru tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan investor global maupun investor domestik akan investasi saham di pasar modal Indonesia yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

“Hadirnya 2 indeks ESG baru ini tentu kita harapkan kembali melengkapi tambahan produk dan layanan dari BEI yang terkait dengan aspek penerapan keuangan berkelanjutan ataupun investasi berkelanjutan,” ujar Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi dalam webinar, Senin (20/12/2021).

Kebutuhan akan investasi berbasis ESG salah satunya tercermin dari besarnya animo investor lokal terhadap produk investasi berbasis ESG. Hal ini dapat terlihat dari total dana kelolaan reksa dana yang mengacu kepada indeks saham bertema ESG adalah sebesar Rp 3,4 triliun pada Oktober 2021 yang naik 80 kali lipat dari total dana kelolaan di tahun 2016 sebesar Rp 42,2 miliar.

BACA JUGA BEI Segera Luncurkan Dua Indeks Baru Berbasis ESG

Di tingkat global, animo tersebut dapat terlihat dari dana kelolaan investasi dari 3.826 investor institusi global tergabung dalam United Nations of Principle of Responsible Investment (UNPRI) yang pada tahun 2021 tercatat sebesar US$ 121,3 triliun yang menunjukkan kenaikan sebesar 96% dari nilai dana kelolaan di tahun 2016 sebesar US$ 62 triliun.

Peluncuran dua indeks ESG baru ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di pasar modal yang tertuang dalam roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II tahun 2021-2025. Salah satu aspek yang menjadi prioritas dalam roadmap tersebut adalah terkait Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan. Diharapkan, dua indeks ESG baru ini dapat menjadi milestone dalam pencapaian atas roadmap tersebut.

Perlu diketahui, Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya, serta memiliki likuiditas baik dengan klasifikasi industri yang mengacu kepada IDX Industrial Classification (IDX-IC). Sementara indeks ESG Quality 45 IDX Kehati mengukur 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kinerja keuangan perusahaan, serta memiliki likuiditas yang baik. Kedua indeks ini hadir untuk menawarkan pendekatan baru dalam menilai saham-saham dengan praktik ESG yang baik.

BACA JUGA Pengungkapan Informasi ESG Perbankan Belum Komprehensif

Sebelumnya sudah terdapat 2 indeks ESG yang tercatat di BEI, yaitu indeks SRI-Kehati dan IDX ESG Leaders. Indeks SRIKehati yang juga merupakan hasil kerja sama BEI dan Kehati serta diluncurkan pada Juni 2009, berisikan 25 saham dengan nilai ESG terbaik berdasarkan penilaian Kehati. Sementara itu, indeks IDX ESG Leaders menggunakan pendekatan risiko ESG untuk memilih 30 saham yang memiliki risiko rendah terhadap aspek-aspek ESG.

Berbeda dengan pendahulunya, indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati menawarkan perspektif yang berbeda melalui diversifikasi sektoral dalam investasi berbasis ESG, sedangkan ESG Quality 45 IDX Kehati menawarkan kombinasi faktor ESG dan faktor kualitas keuangan dalam pemilihan konstituen-konstituennya.

Hasan menambajkan, kedepannya BEI bersama yayasan Kehati dan seluruh pelaku di pasar modal atas dukungan penuh dari OJK akan terus memastikan dan melengkapi kembali seluruh produk dan layanan yg diperlukan. “Kami juga akan terus memastikan perusahaan2 yang tercatat dan emiten yang melantai di BEI semakin memiliki awareness akan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada praktek ESG yang baik,” ujar dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com