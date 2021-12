Tren Permintaan Rumah Tapak di Atas Rp 1 Miliar Menguat

Senin, 20 Desember 2021 | 12:58 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Tangerang, Beritasatu.com - Jelang akhir tahun 2021, PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) meluncurkan klaster hunian terbaru Hyra di Distrik Melia, Graha Raya. Sebagai proyek rumah tapak (landed house) yang mengusung konsep everything is within your reach, Hyra memiliki arti "intan" dalam bahasa Jawa.

"Tren permintaan rumah tapak seharga di atas Rp1 miliar juga mulai menguat kembali, sehingga kami merilis Hyra yang secara lokasi, akses dan lingkungan sangat siap untuk mengisi kebutuhan di segmen pasar tersebut,” ujar Manager Pemasaran Graha Raya, Adyuta Danaparamita, dalam keterangan persnya, Senin (20/12/2021).

Daya tarik klaster Hyra terletak pada lokasinya yang berada di tengah-tengah kota dan fasilitas Graha Raya yang sudah hidup dan berkembang. Menuju area-area komersial untuk mencari dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, aktivitas bank, sekolah, keperluan berobat, hiburan dan lain sebagainya, praktis bisa dilakukan hanya dengan berjalan kaki.

Adyuta mengatakan, melihat pasar properti yang perlahan mulai pulih ia optimistis seluruh rumah tapak di klaster Hyra akan segera terjual habis. Ia menyatakan, besarnya permintaan pasar itu disebabkan Graha Raya menjadi alternatif perumahan pertama yang dikembangkan secara terpadu di antara dua kota mandiri, yaitu Bintaro Jaya dan Alam Sutera.

"Penghuni klaster Hyra bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia komplet di dua township tersebut, itu keunggulan utama kawasan Graha Raya. Semuanya mudah dijangkau,” bebernya.

Pihaknya pede bermain di segmen ini karena konsumen sudah tahu standar kualitas yang akan diterima. "Segmen ini pasarnya masih bagus karena itu kami buka produk-produk baru dengan desain-desain yang berbeda dibandingkan sebelumnya,” akunya.

Hyra dikembangkan di atas lahan seluas 3 hektare (ha), dengan total unit sebanyak 229 rumah untuk kalangan keluarga dan profesional muda. Pemasarannya sudah dimulai sejak awal Oktober 2021. Tersedia rumah-rumah dua lantai mencakup dua tipe, yaitu tipe Lily 68 dan tipe Lotus 77. "Adapun harga perdana mulai Rp 1,2 miliar per unit," kata Adyuta.

Sumber: Investor Daily