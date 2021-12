Inovasi Redcomm Menangkan Emas di Ajang Internasional

Senin, 20 Desember 2021 | 18:30 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Cara adaptasi dan inovasi REDComm Indonesia dalam menjawab tantangan di masa yang penuh ketidakpastian disambut positif Campaign Asia. Alhasil, perusahaan yang mengkhususkan dalam komunikasi pemasaran berbasis data, strategis, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan media digital ini kembali memenangkan Gold (emas) dan kali ini untuk kategori Indonesia’s Independent Agency of The Year. Perusahaan juga berhasil memenangkan Bronze (perunggu) untuk kategori Indonesia’s Digital Agency of The Year.

BACA JUGA Redcomm Usung AI dan Machine Learning untuk Strategi Komunikasi

“Tahun kedua pandemi ini adalah masa yang berat untuk berbagai industri di Indonesia. Namun, REDComm terus berinovasi dan mengalami pertumbuhan bisnis dengan pesat, yang ditunjukkan dengan pertambahan angka talenta yang direkrut dan berkembangnya tim internal pada tahun ini,” ujar Managing Director REDComm Indonesia Kuswantoro, dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

BACA JUGA Logo Baru, RedComm Ajak Industri Periklanan Semangat dengan Perubahan

Kegiatan tahunan ini merupakan penghargaan internasional untuk pelaku industri periklanan, media dan komunikasi yang diadakan sejak 1990 untuk kawasan Asia Pasifik (Apac), Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA), dan Inggris Raya (UK).

Tahun ini, REDComm menerapkan inovasi yang menggabungkan human creativity dengan teknologi machine learning dan artificial intelligence yang dapat membantu perusahaan menemukan klien yang tepat.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily