Kemenhub Pastikan Kebijakan Zero Odol Berlaku 1 Januari 2023

Senin, 20 Desember 2021 | 19:32 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension dan Over Load (Odol) pada 1 Januari 2023.

Terlebih, kebijakan Zero Odol tersebut sejak 2017 telah mengalami penundaan sebanyak lima kali. Hal ini mengingat kendaraan Odol menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar dan merugikan. Salah satunya, penghematan anggaran rata-rata sebesar Rp 43,45 triliun per tahun.

BACA JUGA Gapmmi dan AKLP Minta Zero Odol Diundur hingga 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan M Popik Montanasyah mengatakan, pemerintah akan tetap melaksanakan Zero Odol sesuai dengan ketetapan, yaitu 1 Januari 2023.

"Dampak Odol yang sangat banyak mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, penyebab pelaku kecelakaan lalu lintas, tingginya biaya perawatan infrastruktur, bahkan anggaran yang dapat dihemat jika tidak terjadi Odol pada jalan tol, nasional, dan provinsi adalah rata-rata sebesar Rp 43,45 triliun per tahun," kata Popik di sela webinar "Diskusi Publik: Kesiapan Pemerintah dan Industri Menghadapi Indonesia Bebas Odol 2023", di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Tidak hanya itu, lanjut dia, kendaraan Odol berpengaruh pada proyek KPBU infrastruktur jalan, mengurangi daya saing internasional kerana kendaraan Odol tidak bisa melewati PLBN, ketidakadilan dalam usaha pengangkutan arang, tinggi biaya operasional kendaraan, menyebabkan kerusakan komponen kendaraan, memperpendek umur kendaraan, menimbulkan polusi udara yang berlebihan.

BACA JUGA Kemenhub: Diskresi Kepolisian Penentu Ganjil Genap di Jalan Tol

"Semua hal itu menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas jalan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan kebijakan Zero Odol tersebut sejak 2017. Jadi sudah saatnya menertibkan Odol,” tegas Popik.

Popik juga menilai polemik Odol tidak perlu ada, jika tidak ada pelanggaran atas ketentuan persyaratan safety. Tidak hanya itu, Kemenhub mendukung pergerakan ekonomi yang memenuhi persyaratan dan keamanan di jalan.

"Jadi mana yang kita pilih? Tetap mendistribusikan logistik dengan kendaraan Odol atau mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerugian infrastruktur dengan mengikuti peraturan? Lalu apakah kita mentolerir pelanggaran yang berdampak pada safety dan kerugian infrastruktur?" tegasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily