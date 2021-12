Akses Pembiayaan UMKM Makin Diperluas

PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) dan PT Mekar Investama Sampoerna (MEKAR) meluncurkan MekarinAja dalam rangka membantu pembiayaan dan pemberdayaan sektor UMKM di Indonesia. Hadir dalam acara peluncuran tersebut Chief of SME, Funding, FI, and Network Bank Sampoerna Adji Anggono (kanan), CEO MEKAR Pandu Aditya Kristy (tengah), dan Head of Lending Center Bank Sampoerna Hendra Setiawan (kedua dari Kiri) di Jakarta, Senin 20 Desember 2021. (Foto: Dok)