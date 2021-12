Emas Melemah karena Dampak Omicron dan Rencana Fed

Selasa, 21 Desember 2021 | 08:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah dalam perdagangan yang berfluktuatif pada Senin (20/12/2021) karena investor mewaspadai melonjaknya kasus virus corona varian omicron. Investor juga mencermati dampak kenaikan suku bunga Federal Reserve AS dan lonjakan inflasi.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.793,33 per ons, sementara emas berjangka AS turun 0,6% jadi US$ 1.794,60 per ons.

Bursa saham global melemah di tengah kekhawatiran dampak pembatasan Covid-19 yang lebih ketat. Sayangnya arus masuk modal ke emas terhenti. Dampak pelemahan dolar juga tak terlalu signifikan pada emas.

Hal ini berbeda dengan Jumat, ketika kekhawatiran omicron mendorong harga emas ke level puncaknya sejak 26 November.

"Emas tidak mampu melanjutkan kenaikan, dan sekarang kita memasuki periode liburan di mana trader tidak sepenuhnya aktif, dan ini mungkin berdampak pada pergerakan harga emas," kata analis di broker OANDA, Ed Moya.

Menurut dia, emas kemungkinan akan bertahan dalam fase konsolidasi hingga akhir tahun sebelum akhirnya naik di atas level kunci US$ 1.800 di bulan depan atau lebih di tengah berita utama omicron.

Meskipun emas batangan dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Namun ketidakpastian akibat omicron dapat menyebabkan bank sentral The Fed cenderung dovish pada tahun 2022, sehingga membantu kenaikan emas.

Sementara palladium turun 2% menjadi US$ 1.746,85 per ons, sementara platinum naik 0,1% menjadi US$ 930,50 per ons. dan perak turun 0,3% menjadi US$ 22,28.

Sumber: CNBC