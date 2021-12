Meski Dihantui Risiko Omicron, Nikkei Jepang Melonjak 2%

Selasa, 21 Desember 2021 | 11:23 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Selasa (21/12/2021) di tengah upaya investor terus memantau situasi varian Covid-19 omicron.

Bursa saham Jepang memimpin kenaikan regional, di mana Nikkei 225 menguat 2,04%, sementara indeks Topix bertambah 1,72%. Adapun Kospi Korea Selatan naik 0,36%.

Begitu halnya dengan bursa saham Tiongkok yang berada di zona positif. Indeks komposit Shanghai naik sekitar 0,3%, sedangkan komponen Shenzhen menguat 0,424%. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong naik sekitar 0,4%.

Sedangkan bursa saham di Australia S&P/ASX 200 naik 0,43%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,48% lebih tinggi.

Investor terus memantau situasi seputar varian Omicron, yang telah membayangi periode liburan Natal dan Tahun Baru karena pembatasan telah diterapkan di negara-negara Eropa. Akibatnya bursa saham global jatuh pada Senin karena kekhawatiran omicron yang menyebar cepat.

Semalam di Amerika Serikat, rata-rata indeks utama turun lebih 1%. Dow Jones Industrial Average turun 433,28 poin, atau 1,23%, menjadi 34.932,16, sementara S&P 500 turun 1,14% menjadi 4.568,02. Nasdaq Composite turun 1,24% menjadi 14.980,94.

Minyak melonjak sekitar 1%

Sementara harga minyak naik di jam perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,98% menjadi US$ 72,22 per barel. Adapun minyak mentah berjangka AS bertambah 1,17% menjadi US$ 69,41 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 96,473, turun dari 96,6.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,65 per dolar, lebih kuat dari 114 minggu lalu. Dolar Australia berada di US$ 0,7115, masih berjuang untuk pulih setelah penurunan minggu lalu dari US$ 0,72.

Sumber: CNBC