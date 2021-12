Hari Ini Biaya Transfer Antarbank Turun Jadi Rp 2.500, Begini Harapan ASPI

Selasa, 21 Desember 2021 | 11:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem berharap peluncuran BI-Fast berkontribusi siginifikan terhadap akselerasi perekonomian nasional. Adapun salah satu keunggulan BI-Fast yang menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah biaya transfer antarbank Rp 2.500 per transaksi atau lebih murah dibandingkan tarif SKNBI yang dipatok maksimum Rp 2.900 per transaksi.

“Besar harapan kita peluncuran layanan BI-Fast fase pertama ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap akselerasi pemulihan ekoomi akibat dampak global pandemi dan merupakan bekal bagi pengembangan fase strategis selanjutnya sistem pembayaran nasional,” ujar Santoso dalam Peluncuran BI-Fast secara daring, Selasa (21/12/2021).

Santoso menyampaikan ASPI selaku Self Regulatory Organization (SRO) mitra strategis BI di bidang sistem pembayaran Indonesia, mengucapkan selamat kepada Indonesia atas peluncuran BI-Fast yang merupakan modernisasi SKN, bank, dan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

ASPI menyambut dengan gembira peluncuran BI-Fast yang berkesinambungan memperkuat inovasi, efisiensi, resiliensi infrastruktur sistem pembayaran nasional yang sejajar dengan negara maju lainnya. “Ini merupakan tonggak sejarah karena merupakan modernisasi SKN, RTGS, dan BI-Fast beroperasi 24 kali 7 kali 365 (setiap saat) secara online serta dilengkapi dengan fitur proxy payment yang secara totalitas merupakan karakteristik fast payment negara maju,” ujarnya.

Lebih lanjut Santoso menuturkan bahwa ASPI, selain mempersiapkan hal teknis BI-Fast, juga telah memberikan masukan terkait investasi yang efisien dan businesss model yang berkesinambungan. Termasuk penerbitan KASPI yang merupakan pedoman teknis mikro terkait kerja sama bank sponsor dan peserta tidak langsung

Layanan BI-Fast akan memungkinkan nasabah melakukan transfer secara daring hanya melalui informasi nomor ponsel atau alamat email penerima. BI menetapkan batas maksimal transfer lewat BI-Fast sebanyak Rp 250 juta, sedangkan minimal transfer Rp 1. BI-Fast juga lebih fleksibel dibandingkan sistem pembayaran Real Time Gross Settlement (RTGS), yang menetapkan dana transfer Rp 100 juta – Rp 250 juta.

Keunggulan BI-Fast adalah waktu penyelesaian pembayaran yang hanya berdurasi sekitar 25 detik. Hal tersebut membedakan dengan model transaksi SKNBI, yang terbatas pada jam-jam tertentu untuk transaksi dalam jumlah besar. Selain itu, penetapan skema harga BI-Fast dari BI ke peserta ditetapkan Rp 19 per transaksi, sementara dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp 2.500 per transaksi. Nilai ini lebih murah dibandingkan tarif SKNBI yang dipatok maksimum Rp2.900 per transaksi.

Kepesertaan BI-Fast terbuka bagi bank, lembaga selain bank, serta pihak lain sepanjang memenuhi kriteria umum dan khusus yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya, BI telah menetapkan 22 calon peserta BI-Fast tahap pertama yang mulai berlaku hari ini dan 22 calon peserta tahap kedua pada Januari 2022. BI juga telah menerbitkan ketentuan penyelenggaraan BI-FAST sebagai pedoman bagi para calon peserta maupun peserta BI-FAST. Pedoman penyelenggaraan BI-Fast tersebut tertuang dalam PADG No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - Fast Payment (BI-FAST), efektif berlaku sejak 12 November 2021.

