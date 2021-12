Kinerja Kuartal III Menguat, Multipolar Dapat Suntikan Modal Rp 1,75 Triliun

Selasa, 21 Desember 2021 | 12:47 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Jakarta, Beritasatu.com - PT Multipolar Tbk (MLPL) mengumumkan adanya penambahan modal sebesar Rp 1,75 triliun yang terdiri dari obligasi yang dapat dipertukarkan (exchangeable bond) senilai US$ 50 juta yang terserap habis (fully subscribed) dan dana rights issue senilai Rp 1 triliun.

Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendanai strategi pertumbuhan perseroan, investasi, akuisisi, dan untuk semakin memperkuat neraca keuangan, demikian menurut keterangan perusahaan, Selasa (21/12/2021).

Multipolar adalah perusahaan investasi bagian dari Lippo Group dengan nilai aset bersih (net asset value/NAV) lebih dari US$ 2 miliar, termasuk investasi di beragam portofolio yang meliputi perusahaan-perusahaan yang sudah matang, berpendapatan besar, dan menjadi pemimpin pasar di bidangnya masing-masing.

Selain itu Multipolar juga berinvestasi pada 40 perusahaan teknologi baik yang baru berdiri atau yang sudah mapan di kawasan Asia Tenggara.

Penambahan modal ini terjadi setelah Multipolar melaporkan kinerja kuartal III yang sangat menggembirakan, dengan pendapatan sebesar Rp 7,4 triliun dan laba bersih Rp 156 miliar pada sembilan bulan pertama 2021.

Hasil tersebut menunjukkan kebangkitan yang signifikan setelah perseroan mencatat rugi bersih Rp 504 miliar pada periode yang sama tahun lalu, apalagi mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir hingga sekarang.

BACA JUGA Empat Sektor Ini Jadi Fokus Investasi Multipolar

Tambahan modal senilai US$ 50 juta berasal dari exchangeable bond yang diserap semuanya oleh sebuah lembaga keuangan terkemuka di Jepang dan terdaftar di bursa Tokyo, dengan masa jatuh tempo 3+1 tahun dan bunga 1% per tahun untuk tahun pertama, dan meningkat untuk tiga tahun berikutnya menjadi rata-rata 3,5% per tahun. Bunga akan dibayar per tahun sebagai tunggakan.

Rights Issue

Selain itu, Multipolar akan melakukan rights issue untuk mendapatkan modal Rp 1 triliun dengan harga Rp 500 per saham, setara dengan harga rata-rata sahamnya (volume-weighted average price/VWAP) selama enam bulan.

Rights issue ini akan didukung oleh PT Inti Anugerah Pratama dan OUE Limited – yang bersama memiliki 60% saham di perseroan.

Sebagai bagian dari transaksi tersebut, OUE telah membeli 17,2% saham Multipolar dari PT Inti Anugerah Pratama. Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Lippo Group itu akan mendukung rights issue dan mempertahankan tingkat kepemilikan di Multipolar.

BACA JUGA Pemulihan Ekonomi Dorong Kinerja Emiten Lippo Group

Transaksi ini menempatkan Multipolar sebagai perusahaan investasi andalan Lippo di Indonesia dan memperkokoh kepemilikan saham dan kerangka kerja serta manajerial perseroan.

Sebelumnya diberitakan bahwa Goto, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang mencakup 2% PDB negara ini, juga memiliki 4,9% saham di Multipolar.

“Indonesia bakal menjadi kekuatan teknologi baru sekaligus konsumen utama di dunia. Rekam jejak kami dalam berinvestasi di Indonesia dan dalam membangun dan bekerja dengan tim manajerial yang tangguh menempatkan kami dalam posisi ideal untuk dapat ikut menikmati pertumbuhan yang terjadi di Indonesia. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor kami dan bertekad melanjutkan upaya penambahan nilai pada investasi yang kami lakukan,” kata Adrian Suherman, CEO dan Presiden Direktur Multipolar.

BACA JUGA Lippo Group Bantu UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi dan Akses Modal

Sejak 2015, Multipolar sudah berinvestasi di lebih dari 40 perusahaan terkemuka termasuk OVO, salah satu perusahaan keuangan digital terbesar di Indonesia; Sociolla, perusahaan e-commerce yang mengkhususkan diri pada kecantikan dan perawatan tubuh; dan Ruangguru, penyedia jasa belajar-mengajar secara daring yang terbesar di Indonesia.

Portopolio Multipolar juga termasuk sejumah emiten di Bursa Eefek Indonesia, seperti PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), yang merupakan operator “Hypermart”, salah satu jaringan supermarket terbesar di Indonesia; PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), yang memiliki jaringan department store terbesar di Indonesia; PT Multipolar Technology Tbk (MLPT); PT First Media Tbk (KBLV); dan PT Bank National Nobu Tbk (NOBU).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com