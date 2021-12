Kemenkeu: Realisasi Bansos Sudah Lebih dari Target

Selasa, 21 Desember 2021 | 14:38 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 370,5 triliun per November 2021 atau sudah mencapai 100,7% target. Penyaluran bansos juga dilakukan oleh kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perlindungan sosial telah dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PC–PEN sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi covid-19. Secara rinci, bansos yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp 175,5 triliun, non k/l sebesar Rp 175,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 19,7 triliun.

"Realisasi untuk bansos luar biasa Rp 370,5 triliun sudah dibelanjakan untuk langsung dinikmati masyarakat," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (21/12/2021).

BACA JUGA Defisit APBN November Turun Sebesar 31%

Untuk bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 81,2 triliun. Dana itu digelontorkan untuk penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 27,69 triliun, kepada 10 juta keluarga, penyaluran bantuan kartu sembako Rp 33,1 triliun diberikan kepada 18,1 juta KPM, kemudian bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 17,23 triliun diberikan kepada 9,99 juta keluarga, dan penyaluran sembako PPKM sebesar Rp 2,92 triliun untuk 4,86 juta keluarga.

Selanjutnya, dana bansos yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) sebesar Rp 15,4 triliun dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar Rp 7,48 triliun.

Sementara, non k/l menyalurkan bansos untuk subsidi energi dan non energi sebesar Rp 152,7 triliun. Dana ini termasuk untuk diskon listrik sebesar Rp7,5 triliun dan subsidi bunga UMKM KUR dan non KUR sebesar Rp 23,58 triliun.

“Jangan lupa harga energi lagi meningkat sebabkan sebenarnya subsidi alami kenaikan termasuk berbagai langkah pemerintah untuk berikan diskon listrik,” ujarnya.

Lalu, program kartu prakerja sebesar Rp 21,15 triliun. Dana itu dikucurkan kepada 5,96 juta peserta. Kemudian, dana yang berasal dari TKDD digunakan untuk penyaluran BLT dana desa. BLT itu disalurkan untuk 5,62 juta keluarga.

"Bansos dari APBN dibelanjakan langsung, diterima masyarakat, baik tunai maupun dalam bentuk sembako," tutup Sri Mulyani.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily