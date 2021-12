Sri Mulyani Yakin Indonesia Mampu Hadapi Tapering The Fed

Selasa, 21 Desember 2021 | 15:33 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi kebijakan pengurangan pembelian obligasi alias tapering Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed.

Hal ini berdasarkan hasil kajian dari majalah The Economist pada awal Desember 2021, survey ini menganalisis kondisi makro ekonomi dari 40 negara di dunia dengan melakukan pengukuran vulnerability index terhadap kebijakan moneter AS, dimana semakin besar indeks semakin rentan perekonomian. Hasilnya Indonesia masuk dalam urutan ke-15 di antara negara berkembang lainnya yang paling rentan.

"Indonesia relatif memiliki kemampuan yang relatif lebih resilient, namun ini tidak berarti kita akan kehilangan kewaspadaan, karena situasi akan sangat volatile pada tahun 2022 berasal dari ajdusment policy harus dilakukan negara negara maju menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi, labour shortage dan suplai disrupsi. Ini semua harus jadi hal yang kami waspadai," kata Sri Mulyani, Selasa (21/12/2021).

Adapun seluruh indikator yang dikaji seperti neraca pembayaran, cadangan devisa, utang pemerintah, utang luar negeri, dan inflasi Indonesia menunjukkan kondisi yang belum terdampak kebijakan Fed.

Dia menjelaskan, inflasi di AS yang telah mencapai 6,8% mengharuskan Fed untuk melakukan tapering yang lebih cepat, dengan mengurangi pembelian surat utang dari yang awalnya akan dikurangi US$ 15 miliar per bulan menjadi dikurangi US30 miliar, serta kemungkinan adanya kenaikkan suku bunga acuan hingga tiga kali pada tahun 2022.

Berbagai perubahan kebijakan tersebut, lanjut Sri Mulyani, pasti akan menimbulkan dampak terhadap aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market dan berkembang.

Saat ini, setidaknya terdapat beberapa negara yang sudah cukup terdampak dalam dari kebijakan Fed, antara lain Argentina, Mesir, Pakistan, dan Srilanka, sertaBrasil yang tergabung dalam G-20 juga berada dalam kondisi rentan terhadap perkembangan AS.

"Negara G-20 seperti Brasil ada dalam zona yang cukup vulnerable. Kemudian Turki juga ada dalam situasi vulnerable dari sisi utang luar negeri, current account balance, peningkatan harga di sisi konsumen karena inflasi yang sangat tinggi dan utang luar negerinya. Ini semua harus kita waspadai negara sekitar kita, Malaysia juga menunjukkan vulnerabilitas, jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan faktor non covid-19 sisi kebijakan (AS) dan dinamika pertumbuhan ekonomi global," pungkasnya.







Sumber: Investor Daily