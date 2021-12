Transformasi, Kunci Korporasi Terus Tumbuh dan Berkembang

Selasa, 21 Desember 2021 | 18:32 WIB

Oleh : Aris Cahyadi / FER

Ketua Sekolah Tinggi PPM School of Management Bramantyo Djohanputro. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Transformasi dinilai menjadi kata kunci untuk korporasi terus bisa tumbuh dan berkembang di kondisi saat ini yang tengah berada dalam gelombang VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity).

Hal itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi PPM School of Management Bramantyo Djohanputro, saat membuka Webinar Leadership dengan tema Leadership Transformation in Technology, Milenial and Pandemic Disruption.

Webinar ini diselenggarakan Mahasiswa Magister Management Executive 71 (MME 71) PPM School of Management bersama dengan KBI Educentre yang merupakan bagian dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

"Dalam situasi seperti sekarang ini, transformasi menjadi kata kunci. Pasalnya, upaya untuk mempertahankan organisasi tetap agile dan resilience dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis tidak selalu mudah,” kata Bramantyo dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Selain itu, lanjut dia, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, perubahan perilaku serta preferensi pasar akibat pergeseran customer ke kalangan milenial, dan ancaman akibat pandemi Covid-19, telah memberikan tantangan kepada setiap sektor bisnis maupun sektor pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia.

"Kondisi ini menempatkan berbagai sektor tersebut dalam situasi yang yang rawan terdampak disrupsi oleh faktor-faktor di atas, sehingga memaksa setiap organisasi harus terus bertransformasi ke arah model bisnis yang adaptif dan agile dengan trend perubahan dan tantangan yang ada,” ujar Bramantyo.

Bramantyo berharap, dengan webinar tersebut, mahasiswa yang ada di PPM School of Management bisa mendapatkan tambahan wawasan serta pengalaman transformasi dari berbagai narasumber yang ada. Kedepan, PPM School of Management juga terus melakukan transformasi khususnya terkait program pendidikan yang ada.

"Dalam menyikapi situasi seperti saat ini, PPM juga tengah menyiapkan kelas hybrid, dimana PPM memfasilitasi mahasiswa untuk sebagian bisa belajar secara tatap muka dan sebagian lagi melalui daring,” ujar dia.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi mengatakan, kegiatan yang dijalankan bersama dengan PPM School of Management ini tentunya sejalan dengan transformasi yang ada di KBI.

Selain itu, dukungan yang diberikan kepada PPM dalam kegiatan ini adalah bentuk dari peran serta KBI untuk turut menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi SDM yang unggul yang mampu mengisi pos kepemimpinan korporasi di masa mendatang.

"Dalam hal transformasi SDM, KBI sendiri juga tengah menjalankan program Leadership Development Program, yaitu program yang didesain khusus untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta agile serta memiliki digital mindset,” ungkap dia.

Sumber: Investor Daily