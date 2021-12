Dow Melonjak 560 Poin Setelah 3 hari Turun Dihantam Omicron

Rabu, 22 Desember 2021 | 05:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada Selasa (21/12/2021) menguat (rebound) setelah penurunan 3 hari di tengah kekhawatiran varian Covid-19 omicron yang menyebar cepat.

Dow Jones Industrial Average naik 560,54 poin, atau 1,6%, menjadi 35.492,70, ditopang Nike dan Boeing. S&P 500 melonjak hampir 1,8% menjadi 4.649,23 karena sembilan dari 11 sektor di zona positif. Nasdaq Composite yang fokus pada teknologi naik 2,4% menjadi 15.341,09.

Delta Air Lines naik 5,9%, United Airlines menguat hampir 6,9% dan Karnaval bertambah 8,7%. Las Vegas Sands melonjak 8,4% dan Boeing menguat 5,8%.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam pidato Selasa mengatakan bahwa orang yang disuntik booster akan terlindungi dari omicron. Untuk itu, Biden mendesak warga Amerika untuk mendapatkan dosis ekstra. Presiden menegaskan kembali bahwa AS tidak akan kembali ke Maret 2020 saat puncak wabah di mana negara itu melakukan penguncian.

Biden akan mengerahkan 1.000 personel medis dari militer untuk mendukung rumah sakit jika pasien omicron membeludak pada Januari dan Februari. Gedung Putih juga membeli 500 juta tes Covid-19 di rumah yang dapat dipesan orang Amerika secara gratis melalui situs mulai tahun depan.

"Pasar merespons posisi oversold (jenuh jual) jangka pendek," kata analis di Granite Investment Advisors, Timothy Lesko.

Saham Micron melonjak 10% setelah pembuat chip memori itu membukukan pendapatan lebih baik dari yang diharapkan. Sementara NXP Semiconductors naik 3%, dan Advanced Micro Devices bertambah 6,2%.

Saham Nike melonjak 6,1% setelah pendapatan dan penjualan triwulanan melebihi ekspektasi analis, meskipun ada tekanan rantai pasokan berkelanjutan. Adapun Gap, Dick's Sporting Goods, dan Macy's juga di zona aman.

Imbal hasil Treasury 10-tahun rebound naik hampir 1,5% setelah kekhawatiran omicron memperlambat pemulihan sehingga menyeret ke level 1,36% akhir pekan lalu.

Harga minyak naik kembali ke atas US$ 70 per barel, atau tepatnya di US$ 71,12. Hal ini mendorong rebound saham-saham energi seperti Devon Energy, ConocoPhillps, dan Chevron.

Investor juga menilai prospek agenda ekonomi Biden. Senat akan memberikan suara pada RUU kebijakan iklim Januari, meskipun Senator Demokrat Joe Manchin menentang.

