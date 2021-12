Harga Ninyak Naik meski Kekhawatiran Omicron Tetap Ada

Rabu, 22 Desember 2021 | 07:18 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak rebound pada Selasa (21/10/2021) setelah penurunan tajam hari sebelumnya karena selera investor terhadap aset berisiko meningkat. Meski demikian investor tetap berhati-hati di tengah penyebaran cepat varian virus corona omicron di seluruh dunia.

Harga minyak mentah Brent naik US$ 2,46, atau 3,4% menjadi US$ 73,98 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah US$ 2,51, atau 3,66%, menjadi US$ 71,12 per barel.

"Setelah beberapa hari yang sulit, harga minyak mentah rebound karena kekhawatiran Covid-19 telah diperhitungkan," kata analis OANDA, Edward Moya.

Negara-negara di Eropa sedang mempertimbangkan pembatasan pergerakan karena varian omicron yang bergerak cepat menyapu dunia beberapa hari sebelum Natal. Kondisi ini membuat rencana perjalanan kacau termasuk pasar keuangan.

Infeksi omicron menyebar dengan cepat di seluruh Eropa, Amerika Serikat dan Asia, termasuk Jepang, di mana satu klaster pangkalan militer telah berkembang menjadi 180 kasus.

Kabar baik datang dari Moderna Inc bahwa dosis booster vaksin Covid-19 melindungi terhadap varian omicron dalam pengujian laboratorium. Hal ini memberikan beberapa harapan kepada investor.

Di sisi pasokan, kepatuhan OPEC+ dala mengurangi produksi minyak naik menjadi 117% pada November dari 116% pada bulan sebelumnya.

Di Amerika Serikat, persediaan minyak mentah diperkirakan turun selama 4 minggu berturut-turut, sementara persediaan minyak sulingan dan bensin kemungkinan naik minggu lalu, jajak pendapat awal Reuters menunjukkan Senin.

Jajak pendapat itu dilakukan menjelang laporan American Petroleum Institute, yang dijadwalkan dirilis Selasa, dan EIA, badan statistik Departemen Energi AS, yang akan dirilis pada Rabu (22/12/2021).

