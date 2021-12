Harga Emas Turun karena Kekhawatiran Omicron Memudar

Rabu, 22 Desember 2021 | 07:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada perdagangan Selasa (22/12/2021) karena minat berinvestasi pada aset berisiko muncul. Investor mengabaikan risiko ekonomi yang ditimbulkan varian virus corona omicron.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% pada US$ 1.786,04 per ons dan emas berjangka AS melemah 0,5% menjadi US$ 1.786,10.

"Perdagangan saham AS menguat kembali setelah mengalami pelemahan kemarin dan dolar juga pulih bersama dengan imbal hasil Treasury AS, semuanya sedikit menekan emas," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Dolar AS menutup beberapa kerugian semalam di tengah pulihnya sebagian bursa global dari aksi jual.

Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap lonjakan inflasi atau harga konsumen. Namun kenaikan suku bunga dapat menekan inflasi sehingga mengurangi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Adapun harga perak di pasar spot naik 0,8% menjadi US$ 22,42 per ons, paladium melonjak 3,4% menjadi US$ 1,808,19 dan platinum turun 0,2% pada US$ 930,37.

Sumber: CNBC