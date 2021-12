Right Issue Bank Neo Kelebihan Permintaan 400%

Rabu, 22 Desember 2021 | 13:32 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Penerbitan saham baru PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 679 juta saham atau setara Rp 882,5 miliar. Dalam aksi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) V atau right issue ini perseroan menerbitkan 1,92 miliar saham dengan nilai pelaksanaan Rp 1.300 untuk setiap saham. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima perseroan adalah sebesar Rp 2,50 triliun.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan mengatakan bahwa right issue perseroan mengalami oversubscribed akibat semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Neo Commerce dalam 10 bulan terakhir, utamanya setelah perseroan berhasil bertransformasi menjadi bank digital dengan jumlah nasabah terbesar yang hingga pertengahan Desember mencapai 12,7 juta nasabah. Right issue ini menurutnya mampu menarik para investor baru, sedangkan investor lama tetap berpartisipasi penuh dalam aksi korporasi ini.

“Tahun 2021 ini, Bank Neo Commerce mengalami dua kali oversubscribed pada HMETD IV dan HMETD V. Tingginya minat masyarakat untuk memiliki saham Bank Neo Commerce merupakan bentuk tumbuhnya kepercayaan dari berbagai tahapan transformasi menjadi bank digital atas berbagai inovasi layanan serta produk perbankan digital yang dinilai berhasil oleh masyarakat. Raihan ini penting karena berarti Bank Neo Commerce telah berhasil meraih modal inti melebihi dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK,” ujar Tjandra, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).

Sebelumnya, Tjandra mengatakan aksi korporasi tersebut bertujuan untuk memenuhi modal inti Bank Neo Commerce sebesar Rp 2 triliun pada akhir 2021 dan Rp 3 triliun pada akhir 2022. Selanjutnya dana dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk investasi pada teknologi informasi, mendukung kinerja operasional Bank Neo Commerce seperti pengembangan dan rekrutmen karyawan, kegiatan promosi dan edukasi berkelanjutan tentang bank digital. Selain itu, juga digunakan untuk pengembangan aplikasi neobank milik Bank Neo Commerce melalui pengembangan berbagai fitur dan layanan perbankan yang inovatif, juga untuk memperkuat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Saat ini, aplikasi neobank milik Bank Neo Commerce dikenal karena inovasi produk dan layanannya yang interaktif, di antaranya terdapat Neo Jurnal, fitur chat, dan games Dunia Neo.

Sebagai informasi, pada akhir periode pelaksanaannya pemegang saham perseroan sampai dengan 14 Desember 2021 antara lain PT Akulaku Silvrr Indonesia dengan kepemilikan sebesar 24,98%, PT Gozco Capital 15,64%, Rockcore Financial Technology Co. Ltd 6,12%,

Yellow Brick Enterprise Ltd. 5,17%, dan sisanya publik 48,08%. Sebagai informasi, Bank Neo Commerce, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Yudha Bhakti, merupakan bank nasional yang telah berkiprah selama 30 tahun di dunia perbankan di Indonesia. Sejak tahun 2019, Akulaku mulai menjadi pemegang saham Bank Neo Commerce (BBYB), dan di tahun 2020, Bank Neo Commerce bertransformasi menjadi bank digital, dimulai dengan pergantian nama bank dan juga dikukuhkannya Bank Neo Commerce menjadi Bank Buku II oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Sumber: Investor Daily