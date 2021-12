Imbas Pandemi, Biaya Fit Out Kantor Naik 10,8%

Rabu, 22 Desember 2021 | 15:22 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menyebutkan, biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mendesain dan membangun ruang kerja alami peningkatan sebesar 10,8% secara tahunan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Biaya fit out perkantoran saat ini berkisar US$ 1.109 per meter persegi (m2).

BACA JUGA Pasar Perkantoran di Jakarta Masih Belum Pulih

Managing Director Project Development Services JLL Asia Pasifik, Martin Hinge menyatakan, kenaikan harga di sebagian besar pasar merupakan implikasi langsung dari pandemi, seperti gangguan rantai pasokan, kurangnya tenaga kerja, ketersediaan bahan, dan kenaikan harga bahan baku.

"Seiring pemulihan sektor ekonomi, kami melihat lonjakan yang signifikan pada biaya fit out perkantoran di wilayah ini, terutama di kota-kota yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing dan bahan impor,” kata Martin Hinge dalam siaran pers, Rabu (22/12/2021).

Hasil penelitian JLL, biaya fit out bervariasi antara satu pasar dengan pasar lainnya, mulai dari US$ 1.902 per meter persegi di Tokyo yang merupakan pasar termahal di Asia Pasifik, hingga US$ 669 per meter persegi di Ahmedabad, India. Dalam 12 bulan ke depan, JLL memperkirakan adanya kenaikan harga fit out, terutama di beberapa pasar seperti Tiongkok, India dan Asia Tenggara.

"Belum berakhirnya pembatasan penempatan tenaga kerja dan keharusan mencari bahan alternatif yang berpotensi lebih mahal, kenaikan harga mungkin masih akan berlanjut di seluruh wilayah,” kata Hinge.

BACA JUGA Intiland Perkuat Segmen Perkantoran di Surabaya

Hinge menambahkan, beberapa tanda pemulihan mulai nampak seiring dengan meningkatnya tingkat vaksinasi dan dimulainya perjalanan antar wilayah. Kendati ada kenaikan biaya, desain perkantoran akan tetap menjadi fokus utama banyak perusahaan pada tahun depan.

Menurut laporan JLL, para pebisnis telah mengalokasikan investasi yang lebih banyak di tiga aspek utama pada tahun depan, yaitu teknologi dan peralatan audio visual, fasilitas elektronik dan mekanis, misalnya sensor dan filtrasi, serta fitur-fitur hijau seperti taman di atap, tanaman di dalam ruang, dan penghematan air.

"Membangun sebuah kantor dengan prinsip keberlanjutan menciptakan nilai yang nyata bagi korporasi. Hal ini tidak hanya untuk menurunkan biaya operasional melalui efisiensi energi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kondusif untuk memenangi persaingan,” jelasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily