Mall To Go, Jurus Digitalisasi ala Cornerstone

Rabu, 22 Desember 2021 | 20:55 WIB

Oleh : Jaja Suteja / WBP

Mall To Go dari Cornerstone. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Cornerstone, perusahaan pengelola mal papan atas seperti Beachwalk Shopping Center-Bali, 23 Paskal-Bandung dan FX Sudirman-Jakarta, yang berada di bawah naungan PT Pop Properti Indonesia telah meluncurkan platform mal virtual yakni Mall To Go. Melalui MallToGo.id, Cornerstone berupaya melengkapi kehadiran mal fisik dan digital dalam rangka mengembangkan solusi retail manajemen berbasis teknologi.

“Cornerstone memiliki visi menjawab kebutuhan operational retail area yang lebih efisien dan efektif, hingga solusi omni-channel shopping experience yang memberikan lebih banyak pilihan dan kemudahan bagi pengunjung untuk berbelanja dari mana pun, sehingga kami mengembangkan berbagai platform digital dan aplikasi salah satunya Mall To Go,” kata CEO Cornerstone Retail Management Amelia Gozali dalam keterangannya Rabu (22/12/2021).

Sejumlah keunggulan diusung platform anyar tersebut. Di antaranya, menawarkan fleksibilitas kepada customer untuk menjelajahi mal-mal favoritnya seperti FX Sudirman-Jakarta, Beachwalk-Bali, dan 23 Paskal-Bandung secara online. Setelah menentukan pilihan, konsumen bisa memesan item favorit secara online dengan berbagai penawaran khusus, lalu mengambil di lobi mal maupun di desk customer service, atau diantar langsung ke rumah.

Sementara momen akhir tahun 2021 telah siap disambut Mall To Go dengan mengusung tema campaign "Year-End Surprizes" yang memberikan berbagai penawaran menarik.

