Dibayangi Omicron, Harga Minyak Naik karena Ketatnya Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Rabu (22/12/2021) di tengah kekhawatiran pasokan yang ketat dan berkurangnya persediaan AS. Penguatan harga minyak juga masih dibayangi kekhawatiran pukulan ekonomi akibat penyebaran varian virus corona omicron.

Minyak mentah berjangka Brent naik US$ 1,31, atau 1,77% menjadi US$ 75,29 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$ 1,64, atau 2,3%, menjadi US$ 72,76 per barel.

Persediaan minyak AS turun 4,7 juta barel, atau lebih dari yang diperkirakan meskipun sebagian karena pertimbangan pajak akhir tahun yang mendorong perusahaan tidak menyimpan banyak minyak mentah.

"Kami melihat penurunan produksi dan persediaan minyak mentah memberikan pandangan yang mendukung pasar," kata analis di Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.

Stok bensin naik tajam mengantisipasi kekhawatiran wisatawan AS mengubah rencana, sehingga berpotensi mengurangi permintaan. "Covid-19 membunuh permintaan bensin hanya dalam seminggu," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Securities, Bob Yawger.

Pembatasan mobilitas yang didorong varian corona Omicron di seluruh dunia menambah kekhawatiran penurunan permintaan bahan bakar. Sejumlah negara yang telah menerapkan penguncian dalam beberapa hari terakhir adalah Jerman, Irlandia, Belanda, dan Korea Selatan.

Namun hingga kini belum jelas apakah varian omicron lebih mematikan daripada delta, strain yang dominan dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah penelitian dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa dampak omicron hanya kecil sehingga tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.

Chief Executive Officer Moderna Stephane Bancel mengatakan bahwa suntikan booster akan melindungi dari varian omicron.

Sementara Pfizer, salah satu produsen utama vaksin Covid-19, mengatakan pil antivirus Covid-19-nya telah disetujui untuk digunakan di rumah. "Ini menargetkan orang-orang yang telah tertular virus dan efektif dalam mengurangi gejala dan rawat inap," kata perusahaan itu.

Di sisi penawaran, investor menantikan pertemuan kelompok produsen OPEC+ pada 4 Januari.

