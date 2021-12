Harga Emas Naik karena Dolar, Risiko Omicron Tetap Ada

Kamis, 23 Desember 2021 | 07:23 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada perdagangan Rabu (22/12/2021) ditopang pelemahan dolar dan kekhawatiran varian virus corona omicron dapat merusak pemulihan ekonomi global.

Harga emas di pasar spot naik 0,7% jadi US$ 1,801,24 per ons. Sementara emas berjangka AS ditutup menguat 0,8% pada US$ 1.802.20.

Meskipun analis menilai dampak omicron tidak terlalu signifikan, tetapi banyak negara di dunia mengumumkan pembatasan guna mengurangi penyebaran varian baru itu, sehingga mengurangi selera investor pada aset berisiko seperti saham.

Sementara indeks dolar melemah sehingga meningkatkan daya tarik emas bagi pembeli yang memegang mata uang lain. Hal ini juga didorong penurunan imbal hasil Treasury AS. "Ada minat beli emas akibat penurunan imbal hasil Treasury AS dan pelemahan dolar," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Investor juga mencermati data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS melambat tajam pada kuartal ketiga di tengah meningkatnya kasus Covid-19, meskipun aktivitas bergairah menempatkan kinerja ekonomi di jalur terbaiknya tahun ini sejak 1984.

"Namun dengan volume perdagangan tipis menjelang akhir tahun ini, pasar emas diperkirakan akan berfluktuatif," kata analis Phillip Futures Avtar Sandu dalam sebuah catatan.

Sementara harga perak di pasar spot naik 1,2% menjadi US$ 22,76 per ons, sedangkan platinum melonjak 3,8% menjadi US$ 970,20 dan paladium bertambah 5,8% menjadi US$ 1.896,01.

