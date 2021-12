Wika, AP I, dan Incheon Bentuk BUP Jalankan Usaha di Hang Nadim

Kamis, 23 Desember 2021 | 10:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bersama PT Angkasa Pura I (Persero) (AP I) dan Incheon International Airport Corporation (IIAC) membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menjalankan kegiatan usaha di Bandara Hang Nadim, Batam pada 20 Desember 2021 lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk Mahendra Vijaya menjelaskan BUP tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban perseroan sebagai pemenang tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Hang Nadim Batam. "Pembentukan BUP ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang kebandarudaraan," kata Mahendra dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (23/12/2021).

Menurutnya, masing-masing pemegang saham pendiri BUP akan melakukan penyertaan sesuai porsi kepemilikan saham dalam BUP dengan memperhatikan ketentuan. Adapun persentase kepemilikan saham Wika dalam BUP tersebut sebesar 19%, kemudian IIAC 30%, dan AP I sebesar 51%.

Mahendra meyakini, pembentukan BUP tersebut akan berdampak positif terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Wika dengan penambahan portofolio bisnis perseroan di bidang kebandarudaraan. "Selain itu, memberikan nilai tambah melalui investasi yang dilakukan perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan," tutur Mahendra.

Investasi Wika di Bandara Hang Nadim, Batam memiliki masa pengelolaan selama 25 tahun yang akan menghasilkan internal rate of return (IRR) sebesar 11,52%. Berdasarkan pengujian atas proyeksi keuangan yang dilakukan selama 25 tahun, tingkat net present value (NPV) pada discount rate 11,18% menunjukkan nilai NPV positif sebesar Rp 681 miliar. Bukan hanya itu, profitability index (PI) pada discount rate yang sebesar 11,18% juga memperlihatkan nilai 1,145 kali atau lebih besar dari satu.

Dengan melakukan ekspansi ke sektor kebandarudaraan, perseroan berpotensi memperoleh omzet kontrak (OK) konstruksi atas hak right to match dan mendapat recurring selama masa kerja sama. Perusahaan juga berpotensi melakukan aset recycling dan transfer knowledge dalam bisnis aviasi.

