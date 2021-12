Prospek Pertumbuhan Mitratel Dinilai Menarik

Kamis, 23 Desember 2021 | 19:11 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Prospek emiten menara telekomunikasi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel berpotensi tumbuh pesat seiring cakupannya yang luas di luar Pulau Jawa dan hubungannya erat dengan Telkomsel.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis mengemukakan, dua faktor itu akan menjadi kekuatan Mitratel untuk mencetak pertumbuhan kinerja. Dia memproyeksikan pendapatan Mitratel tahun ini bisa mencapai Rp 6,8 triliun atau tumbuh 10% dari tahun 2020. Sedangkan laba bersih diperkirakan melesat 116,4% year on year (YoY) ke Rp 1,3 triliun. Tahun depan, revenue dan laba bersih perseroan ditaksir akan mencapai Rp 7,8 triliun dan Rp 1,78 triliun.

Mitratel tercatat punya lebih dari 28.030 unit menara saat ini dengan 42.016 penyewaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 57% dari total menara tersebut terletak di luar pulau Jawa. "Mungkin sebelumnya, captive market Mitratel di luar Pulau Jawa hanya Telkomsel karena 10 tahun lalu wilayah ini belum menarik bagi operator lainnya. Tetapi sejak 2018, XL sudah mengumumkan mulai ekspansi ke luar Jawa. Sehingga Mitratel akan semakin menarik karena rasio kolokasinya akan naik ke depan," jelas Niko, Kamis (23/12/2021).

Peningkatan kolokasi ini, lanjutnya terutama akan terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan demikian, keuntungan Mitratel akan semakin bertambah karena perseroan sudah memiliki menara di tiga pulau ini.

Sementara Telkomsel tercatat telah mengalihkan 10.050 menara telekomunikasi miliknya ke Mitratel. Operator telekomunikasi nomor wahid di Indonesia ini masih memiliki ribuan menara lagi yang berpeluang dilepas ke Mitratel.

Menurut Niko, faktor ini akan membuat Mitratel semakin menarik karena sebelumnya menara-menara tersebut bersifat single tenant atau hanya bisa dipakai Telkomsel. Namun dengan diakuisisi Mitratel, sudah bisa dipasarkan untuk digunakan operator lainnya.

Hingga kuartal III 2021, Danareksa Sekuritas memperkirakan pendapatan Mitratel akan tumbuh sekitar 2%-3% dibanding kuartal sebelumnya. Proyeksi ini didasarkan pada laporan Telkom Group yang mencatatkan peningkatan pendapatan menara dari eksternal sebesar dua digit secara tahunan dan naik sekitar 2% dibanding kuartal II.

Menurut Niko, laba bersih diperkirakan bisa tumbuh lebih tinggi yakni sekitar 5%. "Bottom line bisnis menara yang punya leverage rendah pasti kenaikan marginnya akan lebih tinggi," katanya.

Niko merekomendasikan saham MTEL dengan target harga Rp 1.040 yang menyiratkan 14,2x enterprise value to earning before interest tax, depreciation, and amortization (EV/EBITDA). Menurutnya, valuasi Mitratel saat IPO juga sudah cukup rendah yakni sekitar 11 x. Sementara benchmark valuasi emiten menara sekitar 13x EV/EBITDA.

Senada, Analis Mandiri Sekuritas Kresna Hutabarat juga memandang prospek pertumbuhan Mitratel sangat menarik mengingat tren konsolidasi di industri menara dan terus bertumbuhnya permintaan atas akses internet. "Menara telekomunikasi saat ini merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyediaan akses internet nasional," jelasnya.

Mandiri Sekuritas memperkirakan pendapatan perseroan hingga ujung tahun bisa mencapai Rp 6,71 triliun atau tumbuh 8,5% dari tahun lalu. Selain itu, EBITDA ditaksir naik 19,8% YoY jadi Rp 5 triliun dan laba bersihnya akan tumbuh 127,2% YoY ke Rp 1,36 triliun. Mandiri Sekuritas merekomendasikan saham MTEL dengan target harga Rp 970. Itu menggambarkan valuasi perseroan 15 x EV/EBITDA pada tahun 2022.

Sumber: Investor Daily