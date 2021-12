Rata-Rata Transaksi LCS RI-Tiongkok US$ 15 Juta per Bulan

Kamis, 23 Desember 2021 | 20:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) sejak September 2021 sudah memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok.

Kerja sama tersebut meliputi penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan, meskipun baru diimplementasikan selama 3 bulan, transaksi LSC antara Indonesia dan Tiongkok sudah menunjukkan perkembangan yang positif dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.

"Dengan Tiongkok, baru dimulai di September 2021, ini sudah memperlihatkan perkembangan yang menjanjikan. Rata-rata transaksi bulanannya sekitar US$ 15 juta dalam tiga bulan terakhir. Kami optimistis transaksi LCS ini akan terus tumbuh," kata Destry Damayanti dalam acara Indonesia - Southern China Business Forum 2021 secara daring, Kamis (23/12).

Destry menyampaikan, implementasi LCS ini memberikan banyak manfaat. Antara lain biaya konversi transaksi menjadi lebih efisien, tersedianya alternatif pembiayaan ekspor/direct investment dalam mata uang lokal, tersedianya alternatif instrumen hedging dalam mata uang lokal, dan diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi.

Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCS menggunakan rupiah dan yuan ini, BI dan PBC telah menunjuk 20 bank sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD), terdiri dari 12 bank dari Indonesia dan delapan bank dari Tiongkok.

Bank-bank yang ditetapkan sebagai ACCD di Indonesia yaitu PT Bank Central Asia Tbk, Bank of China (Hongkong) Ltd, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Sementara bank-bank yang ditetapkan sebagai ACCD di Tiongkok adalah Agriculture Bank of China, Bank of China, Bank of Ningbo, Bank Mandiri Shanghai Branch, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Maybank Shanghai Branch, dan United Overseas Bank (China) Limited.

