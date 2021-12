Harga Minyak Naik, Kekhawatiran Omicron Memudar

Jumat, 24 Desember 2021 | 06:39 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik pada perdagangan Kamis (23/12/2021). Studi mengenai Omicron yang mengatakan bahwa varian tersebut tidak separah Delta menjadi katalis, tetapi kenaikan harga minyak tertekan pembatasan Covid-19.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 2,07% ke US$ 76,58 per barel. Harga minyak mentah WTI naik 1,4% ke US$ 73,79 per barel.

"Pergerakan harga minyak sepenuhnya tergantung berita mengenai Omicron, dan selama varian tersebut tidak separah yang diperkirakan, kenaikan harga minyak akan terus berlanjut, juga berkat persediaan yang tipis," kata Jeffrey Halley dari OANDA kepada CNBC.com.

Secara year to date, Brent telah naik 46% dan WTI naik 50%.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS memberikan otorisasi pil pengobatan Covid-19 dari Pfizer, sebagai obat antivirus oral pertama.

Astrazeneca mengatakan tiga dosis vaksinnya efektif dalam melindungi tubuh dari Omicron.

Dari sentimen negatif, beberapa negara menerapkan pembatasan terkait pencegahan Omicron. Tiongkok menutup kota Xian pada Rabu lalu, sementara Skotlandia membatasi kerumunan, dan dua negara bagian Australia kembali mewajibkan pakai masker.

