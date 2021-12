Mitrabahtera Segara Sejati Raih Fasilitas Perbankan Senilai US$ 7,53 Juta

Jumat, 24 Desember 2021 | 10:15 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Alfaruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) dan PT Bank Permata Tbk (BNLI) telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan total US$ 7,53 juta atau setara dengan Rp 106,7 miliar.

Berdasarkan keterangan resmi, Jumat (24/12/2021), fasilitas perbankan tersebut diperoleh Mitrabahtera Segara Sejati pada 21 Desember 2021, dimana perseroan mendapatkan revolving loan senilai US$ 7,5 juta dan foreign exchange spot (FX Spot) seniliar US$ US$ 30.000.

“Perjanjian fasilitas perbankan ini disertai dengan pemberian jaminan hipotik atas 6 kapal milik perseroan kepada Bank yang terdiri dari 3 kapal tongkang dan 3 kapal tunda. Adapun perseroan dan pihak bank tidak memiliki hubungan afiliasi,” jelas manajemen Mitrabahtera Segara Sejati.

Manajemen Mitrabahtera Segara Sejati menambahkan, perseroan mendapatkan fasilitas perbankan dan bunga yang kompetitif dari perjanjian tersebut. Adapun dana yang diperoleh perseroan rencananya akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan ke depan.

Dari sisi kinerja keuangan, Mitrabahtera Segara Sejati mencatat pendapatan sebesar US$ 33,38 juta hingga periode 30 Juni 2021 naik dari pendapatan US$ 29,02 juta di periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba kotor tercatat US$ 5,35 juta naik dari laba kotor US$ 1,50 juta. Laba sebelum pajak tercatat US$ 368,67 ribu usai mencatat rugi sebelum pajak US$ 4,46 juta tahun sebelumnya.

Kemudian, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar US$ 67,18 ribu dibandingkan rugi bersih US$ 4,34 juta tahun sebelumnya. Total aset perseroan mencapai US$ 185,76 juta hingga periode 30 Juni 2021 turun dari total aset US$ 194,85 juta hingga periode 31 Desember 2020.

Di sisi lain, PT Indika Energy Tbk (INDY) melalui anak usahanya, yakni PT Indika Energy Infrastructure (IEI) telah merampungkan penjualan 51% atau 892,51 juta saham IEI di Mitrabahtera Segara Sejati. Harga penjualan dari saham itu sebesar Rp 660 per saham atau mencapai US$ 41,31 juta.

Wakil Direktur Utama dan Group CEO Indika Energy Azis Armand menjelaskan, divestasi kepemilikan saham ini merupakan bagian dari strategi Indika Energy untuk mengurangi eksposur di bisnis batubara dan menambah portofolio investasi di sektor non batubara.

"Ke depannya, Indika Energy menargetkan untuk mencapai 50% pendapatan dari sektor non batubara pada tahun 2025 dan netral karbon pada tahun 2050," jelas Azis dalam keterangan resmi.

Dengan selesainya transaksi ini, Mitrabahtera Segara tidak lagi menjadi anak usaha Indika Energy dan tidak lagi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Indika Energy. Perusahaan juga menilai tidak ada dampak yang signifikan di sisi operasional karena Mitrabahtera Segara akan melanjutkan kontrak yang sedang berjalan dengan perusahaan.

“Indika Energy terus mengkaji langkah-langkah strategis perusahaan untuk merealisasikan target bisnis dan keberlanjutannya. Penjualan saham Indika Energy di Mitrabahtera Segara menjadi salah satu langkah nyata perusahaan untuk mengurangi eksposur di bisnis batu bara. Kami mengharapkan yang terbaik untuk pertumbuhan bisnis Mitrabahtera Segara ke depannya,” jelas Azis.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily