Momen Positif Berdatangan, Aset Kripto Berpotensi Menguat

Jumat, 24 Desember 2021 | 13:20 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Di bulan Desember ini pasar perdagangan aset kripto memang cenderung mengalami penurunan harga seperti terpantau pada perdagangan di Indodax Kamis siang (23/12/2021). Namun, aset kripto masih memberikan sinyal positif untuk jangka panjang.

CEO Indodax Oscar Darmawan berpendapat bahwa kenaikan maupun penurunan harga Bitcoin biasanya diikuti oleh kenaikan atau penurunan beberapa aset kripto lainnya.

“Sebagai aset kripto yang memiliki market cap terbesar, sebenarnya kita bisa menjadikan Bitcoin sebagai acuan untuk melihat tren harga aset kripto lainnya. Karena biasanya, jika harga mayoritas aset kripto yang diperdagangkan di Indodax itu sedang hijau, maka harga Bitcoin pun sudah lebih dulu hijau. Begitu pula sebaliknya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/12/2021).

Meskipun pada perdagangan hari Kamis ini masih stagnan, Oscar memprediksi bahwa hal ini tidak akan berlangsung lama. Oscar yakin harga kripto akan berangsur membaik, terlebih ada beberapa momen positif. Salah satunya karena kekhawatiran investor terkait Omicron sudah mulai berkurang dan munculnya obat perawatan untuk pasien Covid-19.

Di samping itu, beberapa hari yang lalu, El Salvador tercatat menambahkan persediaan Bitcoin. Melalui cuitan resminya di Twitter, Presiden El Salvador Nayib Bukele baru saja membeli 21 Bitcoin pada tanggal 21 Desember 2021 kemarin. “And we are buying 21 #bitcoin for the occasion” - tulisnya.

Tidak hanya itu, miliarder dan manajer investasi asal Amerika Serikat yang juga pendiri perusahaan manajemen investasi, Ray Dalio telah memberikan gagasan positif terkait kripto. Setelah di tahun lalu dia cukup menentang keberadaan kripto karena faktor volatilitasnya yang tinggi, beberapa hari lalu ia berpendapat sangat terkesan dengan performa kripto dan mengaku bahwa ia memiliki portofolio di Bitcoin dan Ethereum.

Tidak hanya dia, Kepala ekonom IMF juga memberikan pernyataan positif terkait kripto. Gopinath mengimbau negara untuk tidak melarang kripto dan lebih menganjurkan meregulasi terkait penggunaan kripto mengingat masyarakat sudah banyak yang berminat terhadap investasi ini.

Dia menambahkan pada Desember tahun 2020 harga Bitcoin menyentuh angka Rp 400 juta dan sekarang harganya sudah menyentuh di kisaran Rp 600 juta. Bahkan Bitcoin sempat menembus rekor tertinggi pada bulan November lalu di angka Rp 968 juta. Ini membuktikan bahwa bitcoin serta aset kripto bukanlah investasi jangka pendek dan merupakan komoditas digital yang kian menarik untuk dimiliki.

