Bursa Asia Turun, Sejumlah Pasar Regional Tutup

Senin, 27 Desember 2021 | 08:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik melemah pada perdagangan Senin pagi (27/12/2021) dengan beberapa pasar utama di kawasan tutup karena libur Natal.

Nikkei 225 diperdagangkan datar (flat), sementara indeks Topix turun 0,1%. Kospi Korea Selatan di sekitar garis datar.

Investor menanti pengumuman data laba industri Tiongkok November pada 09.30 waktu Hong Kong.

Sementara bursa utama Australia dan Hong Kong tutup.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 96,087 dari di atas 96,3.

Yen Jepang diperdagangkan pada 114,36 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 114 minggu lalu. Adapun dolar Australia berada di US$ 0,7232 setelah naik dari bawah US$ 0,72 pada minggu perdagangan sebelumnya.

Sedangkan harga minyak bervariasi pagi ini di jam perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,29% menjadi US$ 76,36 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS melemah 0,76% menjadi US$ 73,23 per barel.

