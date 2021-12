Pengembang Pacific Garden Bidik Segmen Mahasiswa

Senin, 27 Desember 2021 | 13:01 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kawasan Alam Sutera semakin berdenyut dengan hadirnya apartemen Pacific Garden, Campus Town. Apartemen yang membidik segmen mahasiswa ini dikembangkan PT Indopasifik Indahtama, yang telah merampungkan pembangunan tower pertama tepat waktu.

BACA JUGA Survei Travelio: Permintaan Apartemen Sewa Naik Signifikan

Direktur PT Indopasifik Indahtama Sony Wangsa mengungkapkan, proses handover pun sudah dilakukan sejak bulan Mei 2021. Setelah merampungkan tower pertama, saat ini pihaknya tengah menggarap tower kedua yang proses pengerjaannya sudah mencapai 80%.

"Untuk tower 2, kami targetkan selesai akhir tahun 2022. Ini komitmen kami yang on time and on quality. Tidak mudah memang, apalagi pembangunan tersebut dilakukan di tengah pandemi. Namun, mengingat tingginya kepercayaan konsumen untuk melakukan investasi di Pacific Garden, sekaligus bukti kami melaksanakan tanggung jawab dari amanat para konsumen," ungkap Sony Wangsa, Senin (27/12/2021).

Sony mengatakan, kendati di tengah pandemi, animo konsumen untuk membeli apartemen Pacific Garden Campus Town terbilang cukup menggembirakan di tengah pandemi Covid-19.

"Transaksi penjualan kami cukup bagus. Tower 1 sudah sold out. Untuk tower 2 pun progresnya sangat bagus. Terlebih dengan adanya program subsidi PPN 10% dari pemerintah yang akan berakhir pada Desember 2021. Menariknya, kebanyakan dari mereka yang membeli apartemen kami untuk tujuan investasi," bebernya.

BACA JUGA Dorong Milenial Miliki Apartemen, BNI Gandeng Serpong Garden

Sony menjelaskan, pangsa pasar penyewa apartemen Pacific Garden sangat besar, sekitar 12.000 mahasiswa. Nilai investasi mulai dari Rp 500 juta-an per unit untuk tipe studio. Harga sewa sekitar Rp 3,5 juta per bulan. Artinya, investor dapat mengharapkan keuntungan (return) sekitar 8% hingga 9% per tahun.

"Investasi ini jauh lebih menguntungkan daripada deposito bank dengan bunga sekitar 5% per tahun. Belum lagi nilai pajak atas bunga sekitar 20%, atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai pajak atas sewa 10%," jelasnya.

Menurut Sony, dengan lokasi yang strategis dan konsep yang jelas, yakni membidik pasar mahasiswa membuat apartemen ini menjadi incaran pembeli. Pasalnya, apartemen ini terletak selangkah dari tiga kampus ternama, yaitu Binus University, Swiss German University, dan Universitas Bunda Mulia.

"Apartemen ini letaknya hanya 30 meter hingga 100 meter dari kampus membuat para mahasiswa tak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Mereka cukup berjalan kaki kurang lebih lima hingga 10 menit saja,” tandas Sony Wangsa.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com