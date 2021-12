Ini Penjelasan Airlangga Soal Jadwal Vaksin Booster

Senin, 27 Desember 2021 | 13:14 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyampaikan, rencana program vaksinasi covid-19 dosis lanjutan (booster program).

Menurut Airlangga, yang menjadi sasaran utama program ini adalah tenaga kesehatan (nakes), tenaga penunjang yang bekerja di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), lansia, dan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI). Vaksin booster ini akan didistribusikan oleh Biofarma, dan dapat dilakukan secara homolog atau heterolog.

Sedangkan, program vaksinasi booster mandiri menargetkan kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran program vaksinasi dosis lanjutan. Distribusi vaksin booster mandiri ini dijalankan oleh Biofarma dan/atau perusahaan farmasi yang memenuhi standar dalam pengiriman vaksin/ logistik dan pelaksanaan vaksinasi, serta dapat dilakukan secara homolog maupun heterolog.

"Program vaksin dosis lanjutan (booster program), juga masih menunggu laporan dan rekomendasi ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) pada 10 Januari 2022,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (27/12/2021).

Menyoal vaksin Merah Putih dan vaksin BUMN, perkembangan yang telah dicapai antara lain vaksin kerja sama Unair-PT Biotis masih menunggu persetujuan uji klinis fase satu dari BPOM (Desember 2021), uji klinis fase dua dan tiga pada Januari - Juni 2022, EUA dan Fatwa MUI diperkirakan pada kuartal III 2022.

Untuk vaksin kerja sama Eijkman-Bio Farma masih dalam tahap uji pra-klinis dan menunggu fasilitas CPOB industri, EUA dan Fatwa MUI diperkirakan pada kuartal IV 2022.

Sedangkan vaksin kerja sama Bio Farma-Baylor College of Medicine (Vaksin BUMN), uji klinis pertama sudah mulai pada 13 Desember, EUA dan Fatwa MUI diperkirakan selesai di Juli 2022, sudah terdaftar di WHO Emergency Use of Listing pada 8 Juni 2021, dan kapasitas produksi 75 – 150 tuta dosis pada Juni – Desember 2022.

Kemudian, perkembangan vaksin BUMN dan kerja sama produksi dalam negeri antara lain, GX-19 (Kalbe Farma & Genexine) sedang dalam tahap uji klinis fase tiga dan melaporkan uji klinis untuk mendapatkan EUA, EUA & Fatwa MUI diperkirakan pada awal 2022, kapasitas produksi 50 juta dosis (Juni-Desember 2022).

Kedua, vaksin Zifivax (JBio & Anhui Zhifei) sudah selesai uji klinis fase tiga, sedang mempersiapkan fasilitas produksi bersama Biotis di Serang, Banten, EUA untuk usia 18-59 tahun sudah ada sejak 7 Oktober 2021, dan Fatwa halal dari MUI No. 35/2021, kapasitas produksi 150 juta dosis pada 2022.

Terkait vaksinasi untuk anak-anak, Airlangga menyampaikan total sebanyak 2.324.644 dosis telah disuntikan untuk anak usia 6-11 tahun. Sedangkan, laju vaksinasi di wilayah Luar Jawa Bali meningkat dan menyumbang 55,6% dari laju rata-rata harian nasional.

Sumber: BeritaSatu.com