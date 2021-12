Krakatau Steel Penuhi Kewajiban Pembayaran Utang Rp 2,7 T

Senin, 27 Desember 2021 | 13:39 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) telah memenuhi kewajiban penyelesaian utang Tranche B sebesar Rp 2,7 triliun pada Jumat, (24/12/2021) lalu. Perseroan menyampaikan, keberhasilan tersebut berkat dukungan semua pihak.

"Sesuai dengan perjanjian kredit restrukturisasi, Krakatau Steel telah melakukan pembayaran atas outstanding fasilitas kredit sebesar US$ 200 juta yang jatuh tempo pada bulan Desember 2021,” jelas Direktur Keuangan Krakatau Steel, Tardi dalam keterbukaan informasi, Senin (27/12/2021).

Seiring dengan terpenuhinya kewajiban utang, Krakatau Steel pun dapat menyelesaikan fasilitas working capital bridging loan (WCBL) sebesar US$ 200 juta kepada tiga bank pelat merah yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Tardi mengungkapkan, sesuai perjanjian kredit restrukturisasi, perseroan telah melakukan pembayaran atas outstanding fasilitas kredit sebesar US$ 200 juta yang jatuh tempo pada Desember 2021.

Pascapenandatanganan perjanjian restrukturisasi di Januari 2020, Krakatau Steel telah membayar utang sebesar US$ 30,4 juta atau Rp 437 miliar yang terdiri dari utang Tranche A hasil kesepakatan restrukturisasi utang sebesar US$ 17,4 juta atau setara Rp 250 miliar dan cicilan utang kepada Commerzbank US$ 13 juta atau setara Rp 187 miliar.

Dengan demikian, pada tahun ini Krakatau Steel telah membayar utang sebesar Rp 3,2 triliun. Adapun sumber pembayaran utang, kata Tardi, diperoleh dari internal cashflow perusahaan atas hasil kinerja Krakatau Steel yang semakin membaik pascarestrukturisasi.

"Dengan semua upaya yang telah dilakukan manajemen selama ini dan dukungan Kementerian BUMN, maka kinerja KRAS ke depan akan semakin baik," tutur Tardi.

