Pasar Properti Asia Pasifik Diyakini Lebih Kuat Tahun Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Konsultan property JLL menyebutkan, pasar properti Asia Pasifik akan berakselerasi pada tahun 2022 meskipun ada ketidakpastian akibat adanya pandemi Covid-19.

Chief Executive Officer (CEO) JLL Asia Pacific, Anthony Couse mengatakan, pada tahun 2022 ada beberapa hal yang akan mendorong peningkatan aktivitas investasi dan mendukung pemulihan berkelanjutan di sektor leasing pada seluruh kelas aset, termasuk menguatnya pasar perkantoran, permintaan yang tinggi untuk fasilitas logistik modern, serta pertumbuhan berkelanjutan dari sektor alternatif seperti pusat data dan life science.

Adapun volume investasi tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar US$ 200 miliar atau 15% lebih tinggi dari perkiraan volume investasi tahun 2021, yang saat ini telah mencapai US$ 162 miliar hingga US$ 169 miliar.

"Pasar real estat di kawasan Asia Pasifik pada 2022 akan lebih kuat dari tahun sebelumnya, karena investor mempertahankan pandangan bullish mereka dan aktivitas penyewaan unit yang akan terus membaik,” kata Anthony Couse, dalam siaran persnya, Senin (27/12/2021).

Menurut Anthony, seiring pemulihan ekonomi yang terus berjalan, mereka meyakini masa depan pekerjaan berbasis kantor cukup kuat. "Sentimen investor positif, walaupun masih ada ketidakpastian yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan di tahun mendatang,” ujarnya.

JLL memperkirakan volume modal real estate akan tetap stabil sepanjang tahun 2022, di mana investor mengerahkan lebih banyak dana untuk investasi di pasar seperti Tiongkok dan Jepang.

Pada 2022, pasokan pasar perkantoran Asia Pasifik akan bertambah 6,9 juta meter persegi, naik 13% dari tahun 2021. JLL pun memperkirakan tingkat penyerapan bersih akan meningkat 20% tahun depan, didorong oleh ekspansi sektor keuangan, teknologi, dan ruang fleksibel.

Sedangkan untuk stok pergudangan premium ditargetkan tumbuh 17% antara tahun 2021-2022. Ini merupakan pertumbuhan tercepat yang pernah tercatat, dengan pasokan 20,8 juta meter persegi siap digunakan. Sebagai dampak dari meningkatnya realokasi saham dan portofolio, JLL memprediksi investasi logistik akan mencapai US$ 60 miliar pada tahun 2025.

“Investasi perhotelan juga akan meningkat 30% pada tahun depan, mencapai US$ 9 miliar, berkat kepercayaan yang mulai pulih di sektor industri perhotelan,” jelasnya.

Permintaan dari investor dan penghuni pusat data akan terus bertumbuh tahun depan. Pasar cloud hyperscale akan naik 400% dari US$ 37 miliar tahun ini menjadi US$ 179 miliar pada tahun 2026. Hal ini akan menciptakan permintaan terhadap real estate untuk mendukung ekspansi bisnis.

