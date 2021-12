Sentimen Omicron Mereda, Harga Minyak Mentah Menguat

Selasa, 28 Desember 2021 | 06:50 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Senin (27/12/2021) dengan harapan varian Omicron akan memilki dampak terbatas pada permintaan minyak 2022.

Meningkatnya kasus Covid-19 akhir-akhir ini membuat 1.300 penerbangan maskapai AS terpaksa dibatalkan dan beberapa pelayaran kapal pesiar juga dibatalkan.

Harga minyak mentah Brent naik 3,2% ke US$ 78,6 per barel. WTI naik 2,4% ke US$ 75,57 per barel.

"Menurunnya perjalanan berarti melambatnya aktivitas ekonomi dan itu berarti harga minyak mentah WTI turun," kata Jeffrey Halley, analis OANDA. Dia menambahkan konvergensi harga minyak Brent dan WTI merefleksikan pemulihan global masih berjalan.

"Disrupsi distribusi barang dan jasa disebabkan buruh yang melakukan isolasi, pada khususnya penerbangan, menekan harga minyak. Namun ini bersifat jangka pendek, pemulihan ekonomi 2022 masih berjalan," kata dia.

Brent naik 45% tahun ini ditopang pulihnya permintaan dan pemangkasan produksi dari OPEC+.

Harga minyak sudah mulai pulih sejak anjlok 10% pada 26 November, ketika varaian Omicron pertama kali dilaporkan.

Sumber: CNBC.com