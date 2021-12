Pemprov DKI Bantah Putuskan Kenaikan UMP 5,1% secara Sepihak

Selasa, 28 Desember 2021 | 07:44 WIB

Oleh : Yustinus Paath / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah membantah pihaknya melakukan kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi sebesar 5,1% secara sepihak.

Andri menegaskan, kenaikan tersebut dilakukan setelah dibahas di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang dihadiri oleh unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan asosiasi buruh/pekerja.

"Tidak ada sepihak. penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yg dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat, dan pengusaha," ujar Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).

Meskipun, Andri mengakui bahwa dalam pembahasan tersebut tidak ada kesepakatan kenaikan sebesar 5,1%. Pasalnya, masing-masing pihak pegang pada angka kenaikan yang diinginkan. Namun, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memutuskan UMP tersebut.

"Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka yang dirumuskan di depan dewan pengupahan antara Pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus diputuskan," tandas Andri.

Andri mengatakan, selama ini juga kenaikan UMP mendapat penolakan dari pihak-pihak yang terlibat. Namun, kata dia, Pemprov DKI harus memutuskan kenaikan tersebut sebagai aturan yang menjadi panduan semua pihak dalam menentukan UMP.

"Dan selama ini tidak ada kesepakatan, bukan hanya tahun 2022 ini tahun kemarin 2021 ada kesepakatan enggak ? Tidak. Artinya kami tetap melibatkan dewan pengupahan tetapi, kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali dewan pengupahan itu tetap dilaksanakan," jelas dia.

Selain itu, lanjut Andri, kenaikan 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 berdasarkan sejumlah kajian, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, prediksi inflasi yang akan terkendali sekitar 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil Andri Yansyah dan jajarannya untuk menjelaskan soal kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1% dalam rapat kerja di Gedung DPRD DKI, Senin (27/12/2021). DPRD mempertanyakan kenaikan UMP 2022 di DKI yang melampaui angka yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pasalnya, PP tersebut mengamanatkan rata-rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09%.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Andri Yansyah untuk memberikan penjelasan rasional soal kenaikan 5,1% tersebut.

Menurut dia, masih banyak pengusaha yang belum stabil keuangannya karena terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi kami minta Pak Andri Yansyah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya dengan rasional terkait kenaikan UMP ini. Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasian kepada buruh juga, tetapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat luar biasa," tandas Prasetio.

