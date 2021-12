Ini Peta Kekuatan Ekonomi Dunia 2021

Selasa, 28 Desember 2021 | 08:06 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Joe Biden (kiri) saat masih menjabat Wapres AS bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. (Foto: Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Hanya empat negara —AS, Tiongkok, Jepang, dan Jerman— menyumbang lebih dari setengah output ekonomi dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). PDB AS saja lebih besar dari PDB gabungan 170 negara.

PDB berfungsi sebagai indikator untuk output ekonomi suatu negara. PDB mengukur produksi total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, seperti kuartal atau tahunan. Selain itu, PDB juga mempertimbangkan output dari layanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti belanja pertahanan, perawatan kesehatan, atau pendidikan.

Secara umum, ketika PDB meningkat di suatu negara, itu adalah tanda aktivitas ekonomi yang menguntungkan pekerja dan bisnis (sebaliknya juga berlaku untuk penurunan PDB).

Menggunakan data dan perkiraan dari Dana Moneter Internasional (IMF), berikut adalah 10 negara dengan PDB terbesar:

Dengan PDB $22,9 triliun atau Rp 325.515,5 triliun, PDB AS menyumbang sekitar 25% dari ekonomi global. Industri keuangan, asuransi, dan real estate ($ 4,7 triliun) memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara, diikuti oleh jasa profesional dan bisnis ($2,7 triliun) dan belanja pemerintah ($2,6 triliun).

Ekonomi Tiongkok berada di urutan kedua, mendekati $17 triliun. Tiongkok menjadi produsen manufaktur terbesar di seluruh dunia berkat produksi baja, elektronik, dan robotika.

Ekonomi terbesar di Eropa adalah Jerman, yang mengekspor sekitar 20% kendaraan bermotor dunia.

Indonesia ada di urutan ke-16 dengan PDB US$ 1,2 triliun atau 1,2% dari PDB global. Ekonomi Indonesia lebih besar dari Iran dengan PDB US$ 1,1 triliun dan Belanda US$ 1 triliun.

Dengan PDB $70 juta, Tuvalu adalah ekonomi terkecil di dunia. Terletak di antara Hawaii dan Australia, industri terbesar di kepulauan vulkanik ini bergantung pada hak penangkapan ikan (territorial fishing rights).

Selain itu, negara ini memperoleh pendapatan yang signifikan dari domain web “.tv”. Antara 2011 dan 2019, Tuvalu memperoleh $5 juta per tahun dari perusahaan-perusahaan untuk melisensikan nama domain .tv, atau setara dengan kira-kira 7% dari PDB negara itu.

Dengan proyeksi pertumbuhan PDB 123%, ekonomi Libya diperkirakan mengalami kenaikan paling tajam. Minyak mendorong pertumbuhan, dengan 1,2 juta barel dipompa setiap hari. Bersamaan dengan itu, ekspor dan depresiasi mata uang merupakan salah satu faktor utama di balik pemulihan ekonomi Libya.

Angka PDB global sebesar $94 triliun mungkin tampak besar bagi kita hari ini, tetapi jumlah seperti itu mungkin tampak jauh lebih kecil di masa depan.

Pada tahun 1970, ekonomi dunia hanya memiliki PDB sekitar $3 triliun, atau 30 kali lebih kecil dari sekarang. Selama 30 tahun ke depan, ekonomi global diperkirakan akan berlipat ganda lagi. Pada tahun 2050, PDB global dapat mencapai hampir $180 triliun.

Sumber: VisualCapitalist.com