Susul Wall Street, Bursa Asia Dibuka Positif

Selasa, 28 Desember 2021 | 08:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan pagi ini, Selasa (28/12/2021), menyusul penutupan di Wall Street di mana S&P 500 kembali ukir rekor.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,12%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,2%, Hang Seng Hong Kong naik 0,24%, Kospi Korsel naik 0,01%.

Investor mencermati pergerakan saham Didi di Hong Kong setelah dilaporkan bahwa perusahaan melarang karyawan menjual saham mereka.

Wall Street dibuka lagi setelah libur Natal. Pelaku pasar masih mengawasi penyebaran Cvid-19 varian Omicron.

Indeks S&P 500 naik 1,4% ke rekor penutupan tertinggi 4.791,19. Dow Jones Industrial Average naik 1% ke 36.302,38. Nasdaq naik 1,4% ke 15.871,26.

Pengamat tetap optimistis akan outlook pasar modal di tengah penyebaran Omicron. Studi terbaru menunjukkan varian Omicron memiliki tingkat rawat inap yang lebih rendah dari varian lain.

Harga minyak mentah Brent naik 3,2% ke US$ 78,6 per barel. WTI naik 2,4% ke US$ 75,57 per barel.

