Kurs Rupiah Stabil di Rp 14.230

Selasa, 28 Desember 2021 | 09:45 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Selasa (28/12/2021), terpantau datar di kisaran Rp 14.230.

Menurut data Reuters, pada pukul 09.30 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 14.230 per dolar AS atau melemah 5 poin (0,04%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.225. Transaksi rupiah hari ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.235-Rp 14.241 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro menguat 0,02% ke Rp 16.108,36, rupiah terhadap pound sterling menguat 0,02% ke Rp 19.113,7, rupiah terhadap yen melemah 0,01% ke Rp 123,85, rupiah terhadap dolar Australia melemah 0,01% ke Rp 10.295,41, rupiah terhadap dolar Singapura melemah 0,09% ke Rp 10.490,23.

