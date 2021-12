Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi Tak Ganggu Pengguna Gas Melon

Selasa, 28 Desember 2021 | 16:11 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi sejak 25 Desember 2021. Kebijakan ini tidak mengganggu masyarakat pengguna elpiji 3 kg atau yang dikenal istilah gas melon.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, kenaikan harga ini sudah tepat supaya kalangan mampu tidak menikmati harga elpiji di bawah harga keekonomian. "Ini bentuk keadilan sosial di tengah masyarakat karena keuntungan yang didapat Pertamina dari kalangan mampu akan digunakan untuk mensubsidi masyarakat bawah," kata dia dalam keterangannya Selasa (28/12/2021).

Dia berharap agar Pertamina intensif memberikan penjelasan ke publik, supaya tidak ada masyarakat yang salah pemahaman sehingga terjadi kepanikan. "Masyarakat harus dijelaskan bahwa yang naik ini harga elpiji nonsubsidi bagi kalangan mampu, bukan elpiji 3 kg," pungkasnya.

Sebelumnya pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai, kebijakan menaikkan harga elpiji nonsubsidi sebagai langkah tepat. Namun yang perlu diwaspadai terjadi peralihan penggunaan elpiji 12 kg dan 5,5 kg ke elpiji subsidi 3 kg. Namun dia memprediksi porsi pergeserannya tidak akan signifikan. “Tapi yang perlu dipastikan jangan sampai pasokan elpiji subsidi ini timpang antarwilayah, ini akan pengaruhi daya beli masyarakat. Kalau pasokan ini terganggu, nanti terpaksa harus beli elpiji nonsubsidi,” katanya.

Lebih lanjut, Abra menilai kenaikan gas nonsubsidi ini sebagai momentum beralih ke energi lebih bersih. “Yang paling penting di samping harga komoditas ini yang naik, segera reformasi subsidi energi. Elpiji 3 kg ini masih mekanismenya (subsidi) terbuka, saya pikir ini momentum subsidi harus lebih terarah,” paparnya.

