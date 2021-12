Limas Bidik Pertumbuhan Pendapatan 10% di 2022

Selasa, 28 Desember 2021 | 16:37 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Emiten informasi saham dan layanan berita, PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) membidik pertumbuhan pendapatan sebesar 10% di tahun 2022 atau mencapai Rp 55-Rp 60 miliar, dengan laba bersih naik jadi Rp 2-2,5 miliar. Raihan tersebut seiring langkah perusahaan mengoptimalkan pemasaran layanan data dan informasi pasar saham pada emiten baru yang tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sekretaris Perusahaan Limas Indonesia Makmur Baso Amir mengatakan, pihaknya fokus menawarkan produk dan layanan utama yaitu Limas DataFeed dan Stock Widget pada emiten-emiten yang baru listing di BEI. Selain itu, perusahaan menawarkan StockWatch, terminal data dan informasi keuangan real time, serta portal pasar modal dan keuangan. “Ada 60 emiten baru yang akan listing di 2022, ini yang akan kami sasar sebagai salah satu target pemasaran produk Limas,” katanya dalam paparan publik perseroan, Selasa (28/12/2021).

Sementara untuk kinerja tahun 2021 Baso Amir memastikan pendapatan yang diperoleh lebih rendah dari pencapaian tahun 2020 yang mencapai Rp 102 miliar. Kontribusi masih dari lini bisnis layanan informasi saham dan pengelolaan portal serta penjualan dan penyewaan perangkat keras/lunak untuk eksplorasi minyak bumi. “Kami perkirakan hingga akhir tahun ini Limas hanya akan membukukan pendapatan Rp 35-40 miliar, sementara posisi bottom line, Limas masih akan menderita kerugian,” imbuhnya.

Penurunan pendapatan di 2021 disebabkan tergerusnya pendapatan anak usaha PT Geotech System Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19, serta kenaikan beban bunga yang harus ditanggung perseroan. Limas memiliki 60% saham di Geotech System Indonesia. Bidang usaha anak usaha tersebut ada di perdagangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta fasilitas pendukungnya seperti jasa konsultansi teknologi informasi untuk perusahaan di bidang telekomunikasi, minyak dan gas bumi dan pembangkitan tenaga listrik.

Per September 2021 rugi Limas turun 85,33% menjadi Rp 937,80 juta dari Rp 6,40 miliar per September 2020. Penjualan bersih LMAS turun 55,17% menjadi Rp 31,40 miliar, dari Rp 70,04 miliar per September 2020.

Di sisi lain, Baso Amir juga menyampaikan terjadinya perubahan jumlah kepemilikan saham Limas milik Itek Bachtiar dari sebanyak 51% per akhir September 2021, menjadi hanya 20% di akhir November 2021. Perpindahan kepemilikan saham Itek tersebut menyebar ke sejumlah investor eksisting, bukan diakuisisi oleh satu pihak yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendali perseroan. “Ada sejumlah investor yang sebelumnya memang sekitar 1% atau 2% saham, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 5% seiring berkurangnya jumlah saham milik Itek Bachtiar,” jelas dia.

Sumber: Investor Daily