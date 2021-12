MNC Sekuritas: IHSG Diproyeksikan Lanjutkan Penguatan

Rabu, 29 Desember 2021 | 09:45 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (29/12/2021) diproyeksikan lanjutkan penguatan. Cermati pergerakan indeks pada level support 6.529, 6.480 dan resisten 6.688 dan 6.750.

Dalam riset harianya, MNC Sekuritas menjelaskan, proyeksi tersebut sejalan dengan posisi indeks saat ini yang masih berada di akhir wave (ii) dari wave [c] dan hal ini akan berlaku apabila IHSG belum mampu break resistance 6,688.

"Dengan demikian, IHSG berpeluang menguat menguji 6,627," jelas MNC Sekuritas.

Untuk diketahui, indeks pada perdagangan Selasa (28/12/2021) ditutup menguat 0,3% ke level 6.598. Menurut MNC Sekuritas, indeks pada saat itu telah menembus MA20 dan MA60.

Sementara itu, agar tetap cuan para investor disarankan cermati saham rekomendasi berikut;

APLN - Spec Buy (125)

Pada perdagangan kemarin (28/12), APLN ditutup menguat 0,8% ke level 125, penguatan APLN masih tertahan oleh MA20 dan diiringi oleh meningkatnya volume pembelian. Kami perkirakan, selama APLN masih mampu bertahan di atas 121 sebagai level supportnya, maka posisi APLN saat ini sedang berada di awal wave (C).

Spec Buy: 123-125

Target Price: 134, 146

Stop loss: below 121

UNTR - Buy on Weakness (22,950)

UNTR ditutup menguat cukup signifikan, sebesar 4,2% ke level 22,950 pada perdagangan kemarin (28/12), pergerakan UNTR pun mampu menembus MA20 dan diiringi dengan tekanan beli yang besar. Kami memperkirakan, posisi UNTR saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c] sehingga UNTR berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 22,475-22,800

Target Price: 23,625, 24,500

Stop loss: below 21,875

BIRD - Buy on Weakness (1,360)

Kemarin (28/12), BIRD ditutup terkoreksi 0,4% ke level 1,360. Kami perkirakan, posisi BIRD saat ini sedang berada di wave [iv] dari wave C dari wave (B), hal ini berarti, BIRD masih rawan terkoreksi untuk membentuk wave [v] dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1,265-1,320

Target Price: 1,430, 1,530

Stoploss: below 1,245

UVCR - Spec Buy (430)

UVCR ditutup flat di level 430 pada perdagangan kemarin (28/12). Kami perkirakan, posisi UVCR saat ini masih berada pada bagian dari wave [c] dari wave A dari wave (B), sehingga UVCR masih berpeluang menguat terlebih apabila mampu break dari resistancenya di 456.

Spec Buy: 418-428

Target Price: 456, 498

Stoploss: below 410

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily