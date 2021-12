Bursa Asia Mixed di Tengah Sentimen Omicron

Rabu, 29 Desember 2021 | 09:50 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik bergerak beragam pada perdagangan Rabu karena investor menilai dampak dari varian Omicron.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,96%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,4%, Hang Seng Hong Kong turun 0,74%, S&P/ASX 200 naik 1,02%, Kospi Korsel turun 0,88%, Straits Times Singapira naik 0,25%.

Penelitian di Afrika Selatan juga menunjukkan bahwa infeksi Omicron dapat membantu meningkatkan kekebalan terhadap varian delta.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa (29/12/2021). Investor terus memantau perkembangan Omicron.

Dow Jones Industrial Average naik 0,3% ke 36.398,21. S&P 500 sempat menyentuh rekor intraday tetapi kemudian ditutup turun 0,1% ke 4.786,35. Nasdaq turun 0,56% ke 15.781,72.

Harga minyak mentah dunia ditutup lebih tinggi pada hari Selasa (28/12/2021). Minyak mentah Brent mengakhiri sesi di kisaran $80 per barel di tengah penyebaran cepat varian Omicron. Kenaikan didukung oleh berkurangnya pasokan dan ekspektasi bahwa persediaan minyak mentah AS minggu lalu mengalami penurunan.

Minyak mentah Brent naik 0,43% pada $78,94 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,54% menjadi $75,98 per barel.

Sumber: CNBC.com