PTPP Rampungkan Pembangunan Bendungan Pidekso Setahun Lebih Cepat

Rabu, 29 Desember 2021 | 12:49 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP, berhasil menuntaskan pembangunan konstruksi proyek Bendungan Pidekso yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, lebih cepat setahun atau 12 bulan dari target.

Proyek pembangunan bendungan tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ditandai secara simbolis dengan prosesi penekanan sirine dan penandatanganan prasasti, di lokasi Bendungan Pidekso, Selasa (28/12/2021).

Presiden Jokowi menekankan jika bangsa Indonesia mengingkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan dapat tercapai, maka waduk merupakan kuncinya.

"Waduk adalah menjadi kunci, air menjadi kunci. Oleh sebab itu, kita bangun waduk di seluruh provinsi di tanah air kita,” ujar Presiden Jokowi.

Bendungan Pidekso yang dimiliki oleh Kementerian PUPR ini memiliki nilai total nilai kontrak Rp 739 miliar, dimana pembangunannya dimulai sejak tahun 2014 dan dapat diselesaikan lebih cepat 12 bulan dari yang ditargetkan.

Bendungan yang memiliki ketinggian 44 meter ini, mempunyai kapasitas penampungan sebesar 25 juta meter kubik dengan luas genangan 232 hektare (ha).

Kehadiran Bendungan Pidekso ini diharapkan dapat mereduksi banjir sebesar dari 349 meter kubik per detik menjadi 311 meter kubik per detik. Selain itu, kehadiran bendungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengaliri irigasi seluas 1.500 hektare dan menghasilkan air baku sebesar 300 liter per detik.

Tidak hanya itu saja, bendungan yang terletak pada aliran Sungai Bengawan Solo tersebut juga dapat dimanfaatkan

sebagai tujuan pariwisata di Kabupaten Wonogiri.

Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad mengatakan, kehadiran Bendungan Pidekso diharapkan dapat memiliki dampak positif bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya yang berada di Kabupaten Wonogiri.

Selain itu, dengan dibangunnya Bendungan Pidekso ini juga dapat memberikan nilai tambah sebagai kawasan wisata air yang dapat dinikmati oleh para wisatawan lokal terutama masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan.

"PTPP bangga dapat menyelesaikan pembangunan proyek bendungan tersebut dengan kualitas terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, pembangunan Bendungan Pidekso beserta fasilitasnya dapat diselesaikan lebih cepat 12 bulan dari yang ditargetkan," tandas Novel Arsyad.

Sumber: Investor Daily