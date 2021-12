Ekspor Tanaman Hias Indonesia Naik 69,7% Selama Pandemi

Rabu, 29 Desember 2021 | 14:07 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Ekspor tanaman hias Indonesia mencatatkan kenaikan 69,7% mencapai US$ 10,77 juta pada periode Januari hingga September 2021 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Tanaman hias yang merupakan salah satu komoditas pengalih stres atau stress release oleh sebagian besar masyarakat di berbagai dunia termasuk di Indonesia, mendorong peningkatan permintaan pasar akan produk tanaman hidup baik tanaman hias maupun bunga potong. Komponen ekspor tanaman hias Indonesia didominasi produk bunga dan kuncup bunga potong segar dengan porsi sebesar 26,92%, diikuti lumut mosse dan lichen (22,54%), serta tanaman hias jenis lainnya (50,53%).

“Meskipun kinerja ekspor tanaman hias Indonesia di tahun 2020 sempat mengalami penurunan, tetapi aktivitas masyarakat dunia yang berangsur aktif memberikan dampak positif untuk ekspor tanaman hias Indonesia,” kata Kepala Divisi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (IEB) Institute Rini Satriani dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12/2021).

Selama periode Januari-September 2021, Jepang tercatat sebagai negara tujuan ekspor utama tanaman hias asal Indonesia dengan pangsa sebesar 32,23% diikuti oleh Singapura (15,55%), Amerika Serikat (13,12%), Belanda (13,03%), dan Tiongkok (5,60%).

Sementara peningkatan nilai ekspor tanaman hias pada periode Januari - September 2021 mampu dicatatkan oleh Jepang sebesar 31,72% yoy menjadi US$ 3,47 juta yang didorong oleh ekspor produk lumut mosse – lichen.

Rini menjelaskan tanaman ini diketahui memiliki kandungan nutrisi yang dapat mengobati bronkitis, asma, jantung, lambung, antivirus, antioksidan hingga anti kanker. “Industri farmasi di Jepang yang memanfaatkan nutrisi dalam tumbuhan tersebut meningkatkan potensi ekspor bagi Indonesia,” ucapnya.

Selanjutnya, pertumbuhan nilai ekspor tersebut turut diikuti oleh Singapura sebesar 97,37% yoy atau menjadi US$ 1,67 juta yang didorong oleh ekspor produk tanaman cangkok dan bunga potong. Peningkatan ini dikarenakan adanya permintaan masyarakat untuk karangan bunga dalam berbagai upacara perayaan dan tujuan dekoratif lainnya.

Secara historis, impor bunga dunia memang memiliki kecenderungan tren meningkat pada bulan-bulan (menjelang) sejumlah perayaan penting dan keagamaan, seperti hari kasih sayang, hari ibu, hannukah dan natal.

Berdasarkan data dari trademap.org, di tahun 2020, peningkatan impor produk tanaman hias tercatat paling tinggi di negara Belanda (naik US$ 134,76 juta), Inggris (naik US$ 65,68 juta), Italia (naik US$ 59,62 juta), Denmark (naik US$ 37,28 juta) dan Jerman (naik US$ 28,15 juta).

Selama tahun 2020 terdapat 70 eksportir tanaman hias asal Indonesia yang menangkap peluang di tengah pandemi ini. Berdasarkan informasi dari Panjiva, Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah eksportir tanaman hias paling banyak di Indonesia yaitu 25 eksportir. DKI Jakarta menempati posisi kedua (19 eksportir) diikuti oleh Jawa Tengah (tujuh eksportir), Banten (enam eksportir), dan Jawa Timur (empat eksportir).

Sumber: Investor Daily