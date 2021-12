Platform E-Commerce Harus Beri Peluang Produk Lokal Berkembang

Rabu, 29 Desember 2021 | 14:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun memberikan tantangan yang berat bagi perekonomian. Namun di sisi lain, pandemi juga memiliki dampak positif dalam mendorong ekonomi digital.

Laporan SEA e-Conomy berjudul Roaring 20s: The SEA Digital Decade yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, semua sektor ekonomi digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat, di mana sektor e-commerce yang tumbuh 52% year-on-year (yoy) masih menjadi pendorong utama.

Ekonomi internet Indonesia secara keseluruhan memiliki Gross Merchandise Value (GMV) senilai US$ 70 miliar pada 2021 dan diperkirakan naik dua kali lipat menjadi US$ 146 miliar hingga tahun 2025.

Bagi ekonom senior yang juga pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini, peningkatan ekonomi digital yang ditopang oleh e-commerce ini harus dibarengi dengan peningkatan dari sisi produksi.

Pasalnya, selama ini produk-produk yang dipasarkan di e-commerce masih didominasi oleh produk impor. Jangan sampai digitalisasi di sektor perdagangan tidak memanfaatkan produk-produk dari dalam negeri lantaran tidak adanya strategi kebijakan yang memberi peluang untuk produk lokal.

"Perlu ada strategi yang lebih komprefensif. Kalau pun e-commerce meningkat, harusnya juga bisa mendorong permintaan kelompok bawah. Tidak hanya untuk produk-produk konsumsi, tetapi juga kita berharap ini dapat memperbaiki struktur ekonomi atau struktur industri,” kata Hendri Saparini dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 yang digelar CORE Indonesia, di Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Ditegaskan Hendri, peningkatan ekonomi digital harus benar-benar bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat, bukan malah menambah kesenjangan.

"Perlu ada perubahan mindset, perubahan strategi kebijakan agar peningkatan penetrasi internet juga diikuti dengan peningkatan kue ekonomi yang lebih besar di semua kelompok masyarakat, sehingga pendapatan per kapita meningkat, tetapi kesenjangan juga tidak bertambah,” kata Hendri.

