Harga Minyak Naik Menuju US$ 80 karena Ketatnya Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak menguat pada Rabu (29/12/2021), setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah dan bahan bakar Amerika Serikat (AS) turun pekan lalu. Namun kekhawatiran meningkatnya kasus virus corona varian omicron dapat membebani permintaan.

Minyak mentah Brent naik 29 sen, atau 0,37%, menjadi US$ 79,23 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah 58 sen, atau 0,76%, jadi US$ 76,56 per barel.

Jumlah rata-rata kasus Covid-19 per hari di Amerika Serikat rata-rata mencapai rekor tertinggi 258.312 selama 7 hari terakhir, menurut penghitungan Reuters Rabu.

Kedua kontrak berjangka minyak sebelumnya diperdagangkan pada level tertinggi dalam sebulan setelah data pemerintah AS menunjukkan persediaan minyak lebih rendah.

Persediaan minyak mentah turun 3,6 juta barel pada minggu lalu menjadi 420 juta barel, dibandingkan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters penurunan 3,1 juta barel. Stok bensin AS turun 1,5 juta barel selama periode yang sama menjadi 222,66 juta barel, dibandingkan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters kenaikan 0,5 juta barel. "Sementara stok sulingan turun 1,7 juta barel menjadi 122,43 juta barel, dibandingkan ekspektasi kenaikan 0,2 juta barel," data EIA menunjukkan.

Harga minyak mendapat sentimen positif dari Ekuador, Libia, dan Nigeria yang menyatakan force majeure bulan ini sebagai bagian dari produksi minyak karena masalah pemeliharaan dan penutupan ladang.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan bahwa kelompok produsen OPEC+ menolak seruan dari Washington untuk meningkatkan produksi karena ingin memberikan pasar dengan panduan jelas dan tidak menyimpang dari kebijakan peningkatan produksi bertahap.

Sementara investor sedang menunggu pertemuan OPEC+ pada 4 Januari, ketika aliansi akan memutuskan apakah akan melanjutkan dengan rencana peningkatan produksi 400.000 barel per hari pada Februari.

Pada pertemuan terakhirnya, OPEC+ tetap pada rencananya meningkatkan produksi Januari meskipun varian omicron menyebar.

