Harga Emas Turun dari Puncak 1 Bulan karena Dolar dan Saham

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Rabu (29/12/2021). Pelemahan dolar membantu mengimbangi tekanan akibat kenaikan imbal hasil Treasury Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya selera pada aset berisiko seperti saham.

Harga emas di pasar spot mendatar (flat) jadi US$ 1.804,56 per ons. Sementara emas berjangka AS turun 0,3% jadi US$ 1.805,80.

Indeks dolar turun 0,2% mendekati level terendah 1 bulan, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Pada hari sebelumnya, harga emas turun hampir 1% ke level terendah 1 minggu karena acuan imbal hasil obligasi 10-tahun naik ke level tertinggi sejak 29 November, sementara Wall Street memperpanjang kenaikan.

“Risiko pasar mungkin sedikit lebih kuat hari ini,” kata analis RJO Futures, Peter Mooses menambahkan pelemahan hanya jangka pendek di tengah ketidakpastian varian Covid-19 omicron.

Moses memprediksi harga emas kemungkinan berada di US$ 1.800 pada kuartal pertama tahun 2022. Harga bisa kembali menguat jika varian omicron memburuk.

Jumlah rata-rata kasus virus corona yang dikonfirmasi setiap hari di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi 258.312 selama 7 hari terakhir, penghitungan Reuters menunjukkan Rabu.

Beberapa investor memandang emas sebagai lindung nilai terhadap kenaikan inflasi yang dapat mengikuti langkah-langkah stimulus. Namun tingginya imbal hasil Treasury menumpulkan daya tarik komoditas yang tidak menghasilkan ini.

Emas berada di jalur penurunan tahunan terbesar sejak 2015, setelah melemah hampir 5% sepanjang tahun 2021.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 22,80, platinum melemah 0,7% menjadi US$ 968,95 dan paladium tergerus 0,6% menjadi US$ 1.977,60.

